Магомедов пригрозил судом бывшим партнерам по FESCO

«Еще два года назад я принял решение отстранить Маммедзаде, но оформить это юридически удалось лишь недавно: ко мне под различными предлогами все это время не допускался нотариус», — заявил Магомедов. С марта 2018 года он находится под арестом.

Магомедов также прокомментировал митинги работников Владивостокского морского торгового порта, которые протестуют против увольнения гендиректора Заирбека Юсупова. 5 октября они закидали касками президента группы FESCO Аркадия Коростелева и нового руководителя порта.

«Наверное, где-то рабочих можно понять, ведь за время работы Юсупова в два раза вырос грузооборот порта, существенно увеличились зарплаты работников и социальные гарантии, и это на фоне непростой ситуации в экономике в целом. Тот, кого назначили, никому не известен и никак себя заметно не проявил ни в крае, ни в отрасли. Со своей стороны, я надеюсь, что ситуация успокоится и порт продолжит работать в обычном режиме», — отметил Магомедов.

В то же время он добавил, что новые назначения были проведены незаконно, «с нарушением корпоративных процедур», а легитимный и.о. гендиректора FESCO и порта — это Юсупов.

Кроме того, Магомедов сообщил, что вместе с американским фондом TPG вложил в FESCO «$750 млн equity (собственного капитала) и около $850 млн заемных средств». Раньше сумма сделки не раскрывалась. По данным Reuters, она могла составить $1,4 млрд. Группа «Сумма» (управляла активами Магомедова) сообщала, что покупка финансировалась из собственных и заемных средств — компании понадобилось привлечь кредиты на $800 млн.

15 сентября FESCO подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», чтобы взыскать с акционера долг по займам, выданных ему на выкуп группы в 2012 году. В мае РБК сообщал, что группа потребовала от Магомедова и фонда TPG Group, который тогда владел как минимум 17,4% FESCO, вернуть кредиты на сумму $1,046 млрд.

28 сентября Магомедов обвинил членов совета директоров FESCO, в том числе Маммедзаде, Гарбера, экс-главу FESCO Александра Исурина, Дэниса Канта Мандала, Константина Кузовкова и Константина Курланова, в «участии в рейдерском захвате» группы. По его словам, Маммедзаде в начале сентября собрала экстренное заседание совета, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента FESCO Максима Сахарова, вместо которого был назначен «некто Аркадий Коростелев» «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами».

Бизнесмен указал, что смена президента произошла перед годовым собранием акционеров 30 сентября, которое члены совета пытались сорвать, чтобы якобы помочь «третьим лицам в рейдерском захвате компании у текущих акционеров». Собрание в итоге не состоялось, как сообщила FESCO, из-за отсутствия кворума, поскольку представители Магомедова не подали необходимые бюллетени.

4 октября владельцы 33,9% транспортной группы FESCO — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd и две российские компании «НоваторИнвест» и «Наутилиус» — обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании. Они заявили, что поддерживают нового президента FESCO Коростелева, который и выявил вывод средств.