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Магомедов пригрозил судом бывшим партнерам по FESCO

Магомедов, который владеет 32,5% FESCO, назвал незаконной продажу доли группы Гарбером, а также прокомментировал протесты работников Владивостокского морского торгового порта после увольнения директора
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов назвал незаконной продажу группой GHP Марка Гарбера принадлежавшей ей 23,8% транспортной группы FESCO. Об этом он заявил в интервью «Новой газете».

«Продавцы прекрасно осведомлены обо всех обстоятельствах своего владения, о том, что эта сделка является недействительной, так как нарушает те коммерческие договоренности, которые имелись между сторонами, и это, несомненно, будет предметом юридического разбирательства», — сказал Магомедов.

Гарбер в комментарии РБК заявил, что с пониманием относится к позиции Магомедова. «Но тем не менее оставляю за собой право принимать решения, исходя из тех обстоятельств и фактов, которые ему могут быть и не известны», — сказал он.

Магомедов также добавил, что еще два года назад хотел отстранить от дел председателя совета директоров FESCO Лейлу Маммедзаде, которую бизнесмен в числе прочих обвинил в рейдерской атаке на компанию.

Марк Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта
Бизнес
Марк Гарбер

«Еще два года назад я принял решение отстранить Маммедзаде, но оформить это юридически удалось лишь недавно: ко мне под различными предлогами все это время не допускался нотариус», — заявил Магомедов. С марта 2018 года он находится под арестом.

Магомедов также прокомментировал митинги работников Владивостокского морского торгового порта, которые протестуют против увольнения гендиректора Заирбека Юсупова. 5 октября они закидали касками президента группы FESCO Аркадия Коростелева и нового руководителя порта.

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«Наверное, где-то рабочих можно понять, ведь за время работы Юсупова в два раза вырос грузооборот порта, существенно увеличились зарплаты работников и социальные гарантии, и это на фоне непростой ситуации в экономике в целом. Тот, кого назначили, никому не известен и никак себя заметно не проявил ни в крае, ни в отрасли. Со своей стороны, я надеюсь, что ситуация успокоится и порт продолжит работать в обычном режиме», — отметил Магомедов.

В то же время он добавил, что новые назначения были проведены незаконно, «с нарушением корпоративных процедур», а легитимный и.о. гендиректора FESCO и порта — это Юсупов.

Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Кроме того, Магомедов сообщил, что вместе с американским фондом TPG вложил в FESCO «$750 млн equity (собственного капитала) и около $850 млн заемных средств». Раньше сумма сделки не раскрывалась. По данным Reuters, она могла составить $1,4 млрд. Группа «Сумма» (управляла активами Магомедова) сообщала, что покупка финансировалась из собственных и заемных средств — компании понадобилось привлечь кредиты на $800 млн.

15 сентября FESCO подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», чтобы взыскать с акционера долг по займам, выданных ему на выкуп группы в 2012 году. В мае РБК сообщал, что группа потребовала от Магомедова и фонда TPG Group, который тогда владел как минимум 17,4% FESCO, вернуть кредиты на сумму $1,046 млрд.

28 сентября Магомедов обвинил членов совета директоров FESCO, в том числе Маммедзаде, Гарбера, экс-главу FESCO Александра Исурина, Дэниса Канта Мандала, Константина Кузовкова и Константина Курланова, в «участии в рейдерском захвате» группы. По его словам, Маммедзаде в начале сентября собрала экстренное заседание совета, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента FESCO Максима Сахарова, вместо которого был назначен «некто Аркадий Коростелев» «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами».

Бизнесмен указал, что смена президента произошла перед годовым собранием акционеров 30 сентября, которое члены совета пытались сорвать, чтобы якобы помочь «третьим лицам в рейдерском захвате компании у текущих акционеров». Собрание в итоге не состоялось, как сообщила FESCO, из-за отсутствия кворума, поскольку представители Магомедова не подали необходимые бюллетени.

4 октября владельцы 33,9% транспортной группы FESCO — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd и две российские компании «НоваторИнвест» и «Наутилиус» — обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании. Они заявили, что поддерживают нового президента FESCO Коростелева, который и выявил вывод средств.

Авторы
Виктория Полякова, Тимофей Дзядко
Зиявудин Магомедов Fesco
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