Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании

Владельцы трети FESCO обвинили крупнейшего акционера группы Зиявудина Магомедова в выводе из нее $1 млрд. Ранее FESCO потребовала от бизнесмена возврата кредитов на аналогичную сумму, а он заявил о рейдерском захвате компании

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Владельцы 33,9% транспортной группы FESCO — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd и две российские компании «НоваторИнвест» и «Наутилиус» — обвинили бизнесмена Зиявудина Магомедова (владеет 32,5% FESCO) в выводе $1 млрд из компании.

«Мы полностью поддерживаем назначенного 3 сентября 2020 года президента FESCO Коростелева Аркадия Николаевича, который сразу после вступления в должность выявил факт вывода денежных средств группы в сумме более $1 млрд в пользу акционерной группы господина Магомедова», — говорится в обращении директора Domidias Ltd. Анастасии Еврипидоу, владельца «НоваторИнвест» Евгения Мельникова и владельца «Наутилиуса» Яна Близнеца, которое распространила пресс-служба FESCO вечером в воскресенье, 4 октября. РБК направил запрос адвокату Магомедова Виктории Цилюрик — сам бизнесмен с марта 2018 года находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества.

15 сентября FESCO подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», чтобы взыскать с акционера долг по займам, которые выдавались ему на выкуп группы в 2012 году. В мае РБК сообщал, что группа направила структурам Магомедова и американского инвестфонда TPG Group (как минимум, на тот момент владел еще 17,4% FESCO) письмо с напоминанием о необходимости возврата кредитов на общую сумму $1,046 млрд. Этот иск три акционера, владеющие 33,9% FESCO, также «полностью поддерживают». Более того, нанятые ими международные юристы готовят к подаче «самостоятельные акционерные иски непосредственно и к самому Магомедову», говорится в их обращении.

Еврипидоу, Мельников и Близнец выпустили это обращение в ответ на заявление Магомедова, который в понедельник, 28 сентября, обвинил членов совета директоров FESCO, включая его председателя Лейлу Маммедзаде и своего бывшего бизнес-партнера Марка Гарбера (на тот момент ему принадлежало 23,8% компании), в рейдерском захвате группы. «Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг FESCO, и принять необходимые меры с целью остановить корпоративный захват компании и ее разрушение», — говорилось в заявлении Магомедова, переданном через Цилюрик.