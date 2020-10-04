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Бизнес ,  
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Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании

Владельцы трети FESCO обвинили крупнейшего акционера группы Зиявудина Магомедова в выводе из нее $1 млрд. Ранее FESCO потребовала от бизнесмена возврата кредитов на аналогичную сумму, а он заявил о рейдерском захвате компании
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Владельцы 33,9% транспортной группы FESCO — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd и две российские компании «НоваторИнвест» и «Наутилиус» — обвинили бизнесмена Зиявудина Магомедова (владеет 32,5% FESCO) в выводе $1 млрд из компании.

«Мы полностью поддерживаем назначенного 3 сентября 2020 года президента FESCO Коростелева Аркадия Николаевича, который сразу после вступления в должность выявил факт вывода денежных средств группы в сумме более $1 млрд в пользу акционерной группы господина Магомедова», — говорится в обращении директора Domidias Ltd. Анастасии Еврипидоу, владельца «НоваторИнвест» Евгения Мельникова и владельца «Наутилиуса» Яна Близнеца, которое распространила пресс-служба FESCO вечером в воскресенье, 4 октября. РБК направил запрос адвокату Магомедова Виктории Цилюрик — сам бизнесмен с марта 2018 года находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества.

FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

15 сентября FESCO подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», чтобы взыскать с акционера долг по займам, которые выдавались ему на выкуп группы в 2012 году. В мае РБК сообщал, что группа направила структурам Магомедова и американского инвестфонда TPG Group (как минимум, на тот момент владел еще 17,4% FESCO) письмо с напоминанием о необходимости возврата кредитов на общую сумму $1,046 млрд. Этот иск три акционера, владеющие 33,9% FESCO, также «полностью поддерживают». Более того, нанятые ими международные юристы готовят к подаче «самостоятельные акционерные иски непосредственно и к самому Магомедову», говорится в их обращении.

Еврипидоу, Мельников и Близнец выпустили это обращение в ответ на заявление Магомедова, который в понедельник, 28 сентября, обвинил членов совета директоров FESCO, включая его председателя Лейлу Маммедзаде и своего бывшего бизнес-партнера Марка Гарбера (на тот момент ему принадлежало 23,8% компании), в рейдерском захвате группы. «Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг FESCO, и принять необходимые меры с целью остановить корпоративный захват компании и ее разрушение», — говорилось в заявлении Магомедова, переданном через Цилюрик.

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате
Бизнес
Зиявудин Магомедов

По словам Магомедова, Маммедзаде, Гарбер и некоторые другие члены совета директоров FESCO пытались сорвать ее собрание акционеров, которое должно было состояться 30 сентября. Среди мер, направленных на срыв собрания, он назвал досрочное прекращение полномочий президента FESCO Максима Сахарова в начале сентября и назначение на этот пост Аркадия Коростелева. 30 сентября собрание не состоялось из-за отсутствия кворума — согласно сообщению группы, представители Магомедова не подали необходимые бюллетени.

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«Мы, акционеры FESCO, а также иные миноритарные акционеры, обращаем внимание группы и средств массовой информации, что господин Магомедов является лишь одним из акционеров, и не вправе заявлять что-либо от лица большинства из нас. Никакого рейдерского захвата FESCO не было. Была произведена смена менеджмента в связи с окончанием срока действия прежнего состава директоров», — говорится в обращении владельцев 33,9% FESCO.

Про эту группу акционеров FESCO, которая в этом заявлении называет себя «держателями крупнейшего пакета акций», ранее не сообщалось. Представитель FESCO отказался от комментариев, с авторами обращения в воскресенье вечером связаться не удалось. «НоваторИнвест» и «Наутилиус» ранее принадлежали вице-президенту группы Айдемиру Усахову, который также входил в совет директоров FESCO и еще одного актива Магомедова — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). В день собрания акционеров FESCO, 30 сентября, Усахов продал обе компании — «НоваторИнвест» Мельникову, а «Наутилиус» — Близнецу (данные СПАРК). Акционеры Domidias не раскрываются.

FESCO — одна из крупнейших в России транспортно-логистических групп. Группа владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ. Выручка компании за 2019 год — 57 млрд руб., EBITDA — 11,6 млрд руб. Капитализация головной компании группы на Московской бирже 2 октября составила 27,3 млрд руб.

Автор
Тимофей Дзядко
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