FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова
Одна из «дочек» ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO) подала в Лондонский международный арбитражный суд иски с требованием о возврате ранее выданных акционерам FESCO кредитов. Об этом говорится в сообщении ДВМП.
«FESCO намерена взыскать с ряда акционеров долг по выданным займам, направленным ими на выкуп акций группы в 2012 году», — пояснили в компании.
В сообщении ДВМП отмечается, что иски в Лондонский международный арбитражный суд поданы «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым».
В середине мая РБК сообщал, что FESCO направила Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group письмо с напоминанием о необходимости возврата структурам группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году. В письме предлагалось погасить долги «как можно быстрее».
РБК направил запрос в TPG Group, а также адвокату Магомедова Александру Гофштейну.
Магомедов с партнерами приобрел контрольный пакет акций группы FESCO у Сергея Генералова в декабре 2012 года. Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Reuters, она могла составить $1,4 млрд.