FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова

FESCO намерена взыскать с акционеров долги по займам, направленным теми на выкуп акций группы в 2012 году. Ранее РБК сообщал, что компании задолжали более $1 млрд

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Одна из «дочек» ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO) подала в Лондонский международный арбитражный суд иски с требованием о возврате ранее выданных акционерам FESCO кредитов. Об этом говорится в сообщении ДВМП.

«FESCO намерена взыскать с ряда акционеров долг по выданным займам, направленным ими на выкуп акций группы в 2012 году», — пояснили в компании.

В сообщении ДВМП отмечается, что иски в Лондонский международный арбитражный суд поданы «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым».



В середине мая РБК сообщал, что FESCO направила Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group письмо с напоминанием о необходимости возврата структурам группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году. В письме предлагалось погасить долги «как можно быстрее».

РБК направил запрос в TPG Group, а также адвокату Магомедова Александру Гофштейну.

Магомедов с партнерами приобрел контрольный пакет акций группы FESCO у Сергея Генералова в декабре 2012 года. Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Reuters, она могла составить $1,4 млрд.