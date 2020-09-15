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FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова

FESCO намерена взыскать с акционеров долги по займам, направленным теми на выкуп акций группы в 2012 году. Ранее РБК сообщал, что компании задолжали более $1 млрд
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Одна из «дочек» ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO) подала в Лондонский международный арбитражный суд иски с требованием о возврате ранее выданных акционерам FESCO кредитов. Об этом говорится в сообщении ДВМП.

«FESCO намерена взыскать с ряда акционеров долг по выданным займам, направленным ими на выкуп акций группы в 2012 году», — пояснили в компании.

В сообщении ДВМП отмечается, что иски в Лондонский международный арбитражный суд поданы «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым».

В середине мая РБК сообщал, что FESCO направила Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group письмо с напоминанием о необходимости возврата структурам группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году. В письме предлагалось погасить долги «как можно быстрее».

РБК направил запрос в TPG Group, а также адвокату Магомедова Александру Гофштейну.

Магомедов с партнерами приобрел контрольный пакет акций группы FESCO у Сергея Генералова в декабре 2012 года. Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Reuters, она могла составить $1,4 млрд.

Группа FESCO потребовала от Магомедова и TPG вернуть $1 млрд
Бизнес
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Приобреталась FESCO по схеме leveraged buyout (LBO), когда сама компания выступает кредитором своих будущих владельцев. Общий долг кипрской компании Maple Ridge, принадлежащей Магомедову и TPG, перед FESCO составил $905,86 млн, из которых $500 млн компания должна была погасить в мае 2018 года, а еще около $300 млн — 2 мая 2020 года. Еще $140 млн должна FESCO компания Sian Participation (Британские Виргинские Острова), также принадлежит Магомедову и TPG.

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Всего Магомедову, который в марте 2018 года был арестован по обвинению в организации преступного сообщества, принадлежит 32,5% FESCO, TPG — 17,4%. В 2017 году банк ВТБ открыл FESCO кредитную линию в 2017 году на сумму до $680 млн и сроком на пять лет, став единственным кредитором компании (по данным на конец 2019 года, долг компании составил около $600 млн). Залогом по этому кредиту стало сразу несколько активов «Суммы» и ее партнеров, включая 73,74% акций FESCO, которые принадлежат Магомедову, TPG и третьему крупнейшему акционеру — GHP Group Марка Гарбера (владеет 23,8%).

Автор: Евгений Калюков
При участии: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко, Маргарита Алехина
Теги: Fesco, Зиявудин Магомедов
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