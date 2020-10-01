Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 13:30
Ереван заявил о 1280 погибших азербайджанских военных в Нагорном Карабахе Политика, 20:57 У Плющенко и Рудковской родился сын Общество, 20:56 Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер Экономика, 20:56 Кризис, пицца, кассовый разрыв: как финансовое планирование спасло бизнес РБК и Райффайзенбанк, 20:45 Собрание акционеров FESCO не состоялось на фоне обвинений Магомедова Бизнес, 20:44 УЕФА объявил лучших игрока и тренера сезона Спорт, 20:40 СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра Политика, 20:35 Лавров обсудил с главой МИД Турции обострение ситуации в Карабахе Политика, 20:30 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 20:13 В Москве на территории приюта для животных нашли мертвым его директора Общество, 20:02 УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны Спорт, 20:01 Стартовало производство первого электрокара Volvo Авто, 19:51 Осенний шопинг: что и как покупать на рынке акций в этом сезоне РБК и СберПервый, 19:44 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса Общество, 19:40
Бизнес ,  
0 

Собрание акционеров FESCO не состоялось на фоне обвинений Магомедова

Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Общее годовое собрание акционеров ПАО ДВМП («Дальневосточное морское пароходство», головная компания транспортной группы FESCO) было признано несостоявшимся из-за представителей крупнейшего акционера корпорации Зиявудина Магомедова, которые не подали необходимые бюллетени. Об этом говорится на сайте FESCO.

«Представители компаний, связанных с З.Г. Магомедовым, не предоставили бюллетени для голосования. Повторное годовое общее собрание акционеров будет созвано в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», — говорится в сообщении.

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате
Бизнес
Зиявудин Магомедов

РБК направил запрос адвокату Магомедова.

Ранее Магомедов, которому принадлежат 32,5% FESCO, заявил, что собрание акционеров пытаются сорвать члены совета директоров с целью рейдерского захвата ДВМП. По его словам, к этому причастны в том числе глава совета Лейла Маммедзаде, акционер группы Марк Гарбер (владеет 23,8%), экс-глава FESCO Александра Исурина. «Я крайне разочарован тем, что мои представители в совете директоров, люди, которых я когда-то взял на работу, принимают участие в рейдерском захвате компании, где я являюсь крупнейшим акционером», — указал Магомедов. Он направил соответствующее письмо в правоохранительные органы России.

FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В свою очередь, глава совета директоров FESCO через представителя пояснила РБК, что действует исключительно на благо компании с целью сохранить ее целостность и финансовую стабильность. Она напомнила, что Магомедов уже более двух лет находится под арестом, и отметила, что его могут неправильно информировать о происходящем родственники.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Магомедова арестовали в 2018 году вместе с братом по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении. Бизнесменам грозит до 25 лет заключения.

В середине мая FESCO напомнила Магомедову, что он должен как можно быстрее вернуть структурам группы взятые кредиты на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году. Одна из «дочек» ДВМП в начале сентября подала в Лондонский международный арбитражный суд иски с требованием о возврате ранее выданных акционерам FESCO кредитов.

Fesco собрание новости
Материалы по теме
Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате
Бизнес
FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter