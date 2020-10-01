Собрание акционеров FESCO не состоялось на фоне обвинений Магомедова

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Общее годовое собрание акционеров ПАО ДВМП («Дальневосточное морское пароходство», головная компания транспортной группы FESCO) было признано несостоявшимся из-за представителей крупнейшего акционера корпорации Зиявудина Магомедова, которые не подали необходимые бюллетени. Об этом говорится на сайте FESCO.

«Представители компаний, связанных с З.Г. Магомедовым, не предоставили бюллетени для голосования. Повторное годовое общее собрание акционеров будет созвано в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос адвокату Магомедова.

Ранее Магомедов, которому принадлежат 32,5% FESCO, заявил, что собрание акционеров пытаются сорвать члены совета директоров с целью рейдерского захвата ДВМП. По его словам, к этому причастны в том числе глава совета Лейла Маммедзаде, акционер группы Марк Гарбер (владеет 23,8%), экс-глава FESCO Александра Исурина. «Я крайне разочарован тем, что мои представители в совете директоров, люди, которых я когда-то взял на работу, принимают участие в рейдерском захвате компании, где я являюсь крупнейшим акционером», — указал Магомедов. Он направил соответствующее письмо в правоохранительные органы России.