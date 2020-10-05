Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO

Группа рабочих устроила акцию протеста против увольнения гендиректора Владивостокского порта Заирбека Юсупова. Собравшиеся закидали касками президента группы FESCO и нового руководителя порта, приехавших на митинг

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Президент группы FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Роман Кухарук получили травмы во время протестов рабочих в порту Владивостока, сообщили РБК в пресс-службе группы. Руководители обратились в правоохранительные органы.

В понедельник у административного здания порта собралась группа рабочих, которая протестовала против увольнения генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова. На его место был назначен Кухарук.

После того, как Коростелев и Кухарук приехали на встречу с митингующими рабочими, их закидали касками. На видеозаписи видно, как в руководителей летят десятки касок, а собравшиеся рабочие скандируют «Уходи!». В итоге, диалога не получилось, и Коростелев и Кухарук спешно ушли. На обратном пути рабочие начали хватить их за одежду.

В FESCO сообщили РБК, что руководители приехали в порт по приглашению профсоюза, который попросил их ответить на вопросы недовольных сотрудников.