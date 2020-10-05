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Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO

Группа рабочих устроила акцию протеста против увольнения гендиректора Владивостокского порта Заирбека Юсупова. Собравшиеся закидали касками президента группы FESCO и нового руководителя порта, приехавших на митинг

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Президент группы FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Роман Кухарук получили травмы во время протестов рабочих в порту Владивостока, сообщили РБК в пресс-службе группы. Руководители обратились в правоохранительные органы.

В понедельник у административного здания порта собралась группа рабочих, которая протестовала против увольнения генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова. На его место был назначен Кухарук.

После того, как Коростелев и Кухарук приехали на встречу с митингующими рабочими, их закидали касками. На видеозаписи видно, как в руководителей летят десятки касок, а собравшиеся рабочие скандируют «Уходи!». В итоге, диалога не получилось, и Коростелев и Кухарук спешно ушли. На обратном пути рабочие начали хватить их за одежду.

В FESCO сообщили РБК, что руководители приехали в порт по приглашению профсоюза, который попросил их ответить на вопросы недовольных сотрудников.

Работники порта во Владивостоке вышли на митинг второй день подряд
Общество
Фото:newsuss / VK

«Однако по приезду им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать. Руководители FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима. Мы шокированы таким поведением», — заявили в пресс-службе.

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Протесты сотрудников ВМТП против увольнения Юсупова проходят уже несколько дней. Как поясняла зампредседателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун, рабочие не понимают причин увольнения Юсупова, так как «предприятие увеличивает производительность работы, ставит рекорды по грузопереработке, прибыль увеличивается».

По словам Хорошун, рабочие опасаются ухудшения условий работы после смены руководства. «Все переживают, чтобы не потерять тот уровень заработных плат. Мы предполагаем, что меняют руководство, чтобы забрать как можно больше гарантий у работников, чтобы меньше было расходов на это», — поясняла она.

Президентом FESCO стал Аркадий Коростелев
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Об отставке Юсупова было официально объявлено 30 сентября. При этом FESCO подчеркнула, что ключевой особенностью подхода нового руководителя, помимо улучшения финансовых показателей, станет сохранение рабочих мест, высокого уровня зарплаты сотрудников, расширение социальных пакетов и программ. Причина увольнения Юсупова в заявлении озвучена не была.

В Instagram порта 2 октября появилось сообщение, в котором говорилось, что, по мнению рабочих, причиной отставки гендиректора стал конфликт между ним и руководством FESCO. В частности, говорилось в сообщении, Юсупов предъявил транспортной группе требование о возврате 19 млрд руб., заемщиком которых порт выступил в 2017 году по кредитному договору с ВТБ на сумму до $680 млн. Эти средства были направлены на погашение обязательств ПАО «ДВМП» и других компаний группы, а ВМТП должен был обслуживать кредит.

Авторы
Тимофей Дзядко, Мария Лисицына
Fesco ВМТП акция протеста
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