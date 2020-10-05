Марк Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
В России за сутки выявили 10,8 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией Общество, 10:34 Чек-лист для бизнеса: какие возможности оптимизации вы упускаете РБК и Райффайзенбанк, 10:30 Глава Еврокомиссии ушла на карантин Политика, 10:22 Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему Крипто, 10:22 Путин поздравил учителей с профессиональным праздником Общество, 10:21 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 10:02 Власти задумались о настройках НДС и льготах для холдингов Pro, 10:00 Минфин решил привлечь иностранные холдинги льготами Экономика, 10:00 Марк Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта Бизнес, 09:52 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве Общество, 09:51 Главные DeFi-токены потеряли около половины стоимости за последний месяц Крипто, 09:49 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 913 человек Общество, 09:44 В Москве утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах Общество, 09:37 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 09:35
Бизнес ,  
0 

Марк Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта

Марк Гарбер продал 23,8% FESCO на фоне акционерного конфликта, вызванного заявлением Зиявудина Магомедова о рейдерском захвате компании. Теперь группа инвесторов, собравшая почти 34% FESCO, обвиняет Магомедова в выводе $1 млрд
Марк Гарбер
Марк Гарбер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как стало известно РБК, GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% транспортной группы FESCO. «GHP Group продала свою долю в группе FESCO. В условиях разразившегося акционерного конфликта на фоне пандемии, которая может создать проблемы для транспортных компаний, мы посчитали правильным выйти из капитала FESCO», — заявил РБК Гарбер.

Бизнесмен не раскрыл покупателя и условия сделки, сославшись на соглашение о конфиденциальности. По итогам торгов на Московской бирже 2 октября 23,8% FESCO стоили около 6,5 млрд руб.

GHP Group стала акционером FESCO в конце 2012 года, когда группа «Сумма» Зиявудина Магомедова вместе с партнерами, включая американский фонд TPG, приобрела контрольный пакет компании (73,74%) у Сергея Генералова. Тогда глава московского офиса GHP Group Денис Суханов заявил, что компания инвестировала «более $100 млн» (более 3,06 млрд руб. по курсу на момент закрытия сделки). «Теперь в рамках сделки по продаже доли GHP Group в FESCO были сняты риски субсидиарной ответственности в условиях акционерного конфликта, а также по долгам, которые привлекались на покупку акций FESCO», — сказал РБК источник, близкий к одному из акционеров FESCO.

Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Доля GHP перешла владельцам одной из трех компаний — зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd или российских «НоваторИнвест» и «Наутилиус», добавил собеседник РБК. Накануне вечером, 4 октября, директора этих трех компаний опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они действуют «от имени и в интересах акционеров, контролирующих 33,9% капитала ПАО «ДВМП» (головная компания транспортной группы FESCO), — держателей крупнейшего пакета акций группы». В этом заявлении они обвиняют Магомедова, который до последнего времени был крупнейшим акционером транспортной группы (владеет 32,5% FESCO),
в выводе из нее более $1 млрд. 15 сентября сама FESCO подала иск в Лондонский международный арбитражный суд, потребовав от «компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», вернуть долг по займам, которые ему выдавались на выкуп группы в 2012 году.

Неделю назад, 28 сентября, Магомедов, который находится под арестом с марта 2018 года, обвинил членов совета директоров FESCO, включая его председателя Лейлу Маммедзаде, Гарбера, экс-главу FESCO Александра Исурина, Дэниса Канта Мандала, Константина Кузовкова и Константина Курланова, в «участии в рейдерском захвате» группы. По его словам, Маммедзаде в начале сентября собрала экстренное заседание совета, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента FESCO Максима Сахарова, а вместо него был назначен «некто Аркадий Коростелев» «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами». Бизнесмен указал, что смена президента произошла в преддверии годового собрания акционеров, назначенного на 30 сентября, которое члены совета попытались сорвать «с целью оказать содействие третьим лицам в рейдерском захвате компании у текущих акционеров». Собрание действительно не состоялось, но, как сообщила FESCO, из-за отсутствия кворума, так как представители Магомедова не подали необходимые бюллетени.

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате
Бизнес
Зиявудин Магомедов

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Директора Domidias, «НоваторИнвест» и «Наутилиус» заявили, что поддерживают Коростелева, который, по их словам, сразу после вступления в должность выявил факт вывода денежных средств группы на сумму более $1 млрд в пользу «акционерной группы господина Магомедова». «Желаем акционерам FESCO как можно скорее достигнуть компромисса, а компании с высокопрофессиональными специалистами — дальнейшего процветания», — сказал РБК Гарбер.

Представитель FESCO отказался от комментариев. С представителем новой крупнейшей группы акционеров компании связаться не удалось. «НоваторИнвест» и «Наутилиус» ранее принадлежали вице-президенту FESCO Айдемиру Усахову, который также входил в совет директоров транспортной компании и еще одного актива Магомедова — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). 30 сентября Усахов продал обе компании: «НоваторИнвест» отошел владельцу «Алеана Инвест» (зарегистрирована в Томской области) Евгению Мельникову, а «Наутилиус» — гендиректору зернового терминала «Медведицкий» (Волгоградская область) Яну Близнецу, следует из данных СПАРК. Акционеры Domidias не раскрываются.

РБК направил запросы в пресс-службы ВТБ (крупнейшего кредитора FESCO, у которого есть право предъявить кредиты к погашению в случае смены контроля в компании) и Федеральной антимонопольной службы.

Автор
Тимофей Дзядко
Материалы по теме
Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании
Бизнес
FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter