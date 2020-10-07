«Газпром» счел решение суда Польши попыткой помешать Nord Stream 2

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«Газпром» не согласен с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе и намерен обжаловать его, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — заявили в компании.

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