Бизнес , 07 окт, 12:40
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«Газпром» счел решение суда Польши попыткой помешать Nord Stream 2
«Газпром» не согласен с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе и намерен обжаловать его, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — заявили в компании.
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