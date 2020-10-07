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В Shell не согласились со штрафом Польши из-за «Северного потока-2»

Газпром GAZP ₽167,35 -2,33% Купить
Фото: Ernesto Arbitraggio / Zuma Press / Global Look Press
Фото: Ernesto Arbitraggio / Zuma Press / Global Look Press

Голландско-британская компания Shell, участвующая в финансировании газопровода «Северный поток-2», не согласна со штрафом, наложенным польским антимонопольным ведомством UOKiK на кредиторов проекта, включая Shell. Об этом сообщила РБК представитель компании в России Вера Сурженко.

«Мы выражаем несогласие с решением UOKiK. В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами», — отметили в Shell.

В компании сообщили, что Shell как один из кредиторов проекта Nord Stream 2 ведет хозяйственную деятельность в соответствии с национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила.

Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд из-за «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Jens Buettner / dpa / AP

Ранее управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода «Северный поток-2» без согласия польского антимонопольного ведомства.

«Газпром» оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд), еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта, — на 234 млн злотых ($61 млн). Речь идет о Shell, а также о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall и австрийской OMV.

Кроме того, UOKiK обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Они могут обжаловать это решение в суде.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — ПАО«Газпром». Пять европейских партнеров суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый.

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