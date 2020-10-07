В Shell не согласились со штрафом Польши из-за «Северного потока-2»

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Голландско-британская компания Shell, участвующая в финансировании газопровода «Северный поток-2», не согласна со штрафом, наложенным польским антимонопольным ведомством UOKiK на кредиторов проекта, включая Shell. Об этом сообщила РБК представитель компании в России Вера Сурженко.

«Мы выражаем несогласие с решением UOKiK. В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами», — отметили в Shell.

В компании сообщили, что Shell как один из кредиторов проекта Nord Stream 2 ведет хозяйственную деятельность в соответствии с национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила.

Ранее управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода «Северный поток-2» без согласия польского антимонопольного ведомства.