Кремль выразил уверенность в контрдействиях «Газпрома» после штрафа

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В Кремле не сомневаются в том, что «Газпром» обеспечит юридические контрдействия для защиты своих интересов после штрафа Польши на $7,6 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», — сказал он.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал «Газпром» по делу «Северного потока-2» на сумму около $7,6 млрд, а также пять его европейских партнеров Engie, Uniper, Wintershall, OMV и Shell на $61 млн. Кроме того, ведомство потребовало, чтобы они разорвали соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

По данным UOKiK, компании строили газопровод без согласия польской антимонопольной организации и тем самым намерено нарушили польское законодательство. В ведомстве пояснили, что в некоторых соглашениях о финансировании «Северного потока-2», которые компании заключили еще в 2017 году, вопреки отсутствию согласия на создание общего предприятия, были прописаны возможности вмешательства в деятельность трубопровода. Европейские компании за счет залога акций «Северного потока-2» стали «квазиакционерами» проекта, сообщил регулятор.