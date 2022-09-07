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ВЭФ ,  

Ротенберг предложил «отпустить людей» для рывка российского бизнеса

Для адаптации к текущей ситуации России необходимо снятие регуляторных барьеров и создание комфортной среды для бизнеса, считает Ротенберг. По его мнению, уход иностранных компаний дает предпринимателям новые возможности
Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российская экономика может адаптироваться к сложившемуся кризису, для этого необходимо снятие стоящих на пути бизнеса регуляторных барьеров. Об этом заявил РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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«Нам надо не шашечки рисовать, а ехать, — отмечает Аркадий Ротенберг. — А для этого нужно просто систематизировать все, что у нас есть, по каждому пункту и очень всем захотеть это сделать. Создать наиболее благоприятные условия для бизнеса, чтобы устранять лишние барьеры, давать доступ к кредитным средствам».

Ротенберг отмечает, что несмотря на уход ряда иностранных компаний, безработица в России сократилась. «В текущем уровне безработицы есть парадокс — она уменьшилась. Почему? На фоне ухода крупных иностранных компаний, у малых и средних предприятий появилась возможность что-то производить, они стали развиваться, привлекать кадры. Но к этому, конечно, надо было идти давно», — объясняет Аркадий Ротенберг.

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«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее, — рассуждает бизнесмен. — У нас много «Кулибиных», они быстро сами что-то сделают».

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Ранее к созданию комфортной среды для бизнеса в России призывал миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, для этого требуется снижение ключевой ставки, отказ от «госкапитализма» и декриминализация работы предпринимателей.

В мае опрос, проведенный в рамках индекса RSBI (ежемесячное исследование деловых настроений малого и среднего бизнеса) показал, что большинство представителей малого и среднего бизнеса (60%) не видят возможностей для своих компаний в текущем кризисе. С тем, что кризис может открыть возможности для бизнеса однозначно согласился только каждый десятый представитель МСП (11%), а 28% выбрали вариант ответа «скорее согласен».

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Аркадий Ротенберг ВЭФ кризис безработица
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