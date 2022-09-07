Ротенберг выступил против запрета на выезд специалистов за границу

Вместо запрета на выезд высококвалифицированных специалистов за рубеж в России нужно создавать комфортные для них условия, считает Ротенберг

Фото: Александр Земляниченко / AP

Введение запрета на выезд специалистов за рубеж не является эффективной мерой в борьбе с оттоком кадров, считает Аркадий Ротенберг. Свою позицию бизнесмен изложил в разговоре с РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Я всегда считал, что система таких 100-процентных запретов абсолютно не действует. Люди все равно найдут возможность уехать», — говорит бизнесмен. По его мнению, для сохранения кадров в России нужна выгодная всем сторонам система, по примеру мира спорта: «Несмотря на то, что у нас очень низкие налоги по сравнению с миром, те же хоккеисты едут в НХЛ. Почему? Они едут туда за престижем. Такую же среду мы должны и можем создать в России».

В марте на фоне сообщений об оттоке ИТ-специалистов из России пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что разработала законопроект, который предлагал обязать ИТ-специалистов уведомлять о своем отъезде и трудоустройстве в недружественных странах, а также предусматривает наказание за невыполнение этих требований. Органы власти эту инициативу не поддержали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможности принятия законопроектов об ограничении выезда ИТ-специалистов из России являются «очередной «уткой».

Против ограничений на передвижение специалистов ИТ-отрасли выступило и Минцифры. «Минцифры не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением ИТ-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом», — указали в ведомстве.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года из России за рубеж выехали 419 тыс. человек — в два раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

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Если в первом полугодии 2021 года в стране фиксировался миграционный прирост (плюс 114,2 тыс. человек), то за первые шесть месяцев этого года зафиксирована миграционная убыль в 96,7 тыс. человек.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала специальной военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, а во вторую волну могут уехать еще 70–100 тыс. Однако уже в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что около 85% ранее уехавших специалистов уже вернулись.