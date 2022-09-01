Дерипаска назвал единственную отрасль без «ГосГазмясСбыта»
В России сельское хозяйство осталось единственной отраслью без концепции «ГосГазмясСбыт» корпораций, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram.
Он отметил, что сельское хозяйство получало кредиты «не по кабальным ставкам» благодаря отвечавшим за отрасль в правительстве председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову (в 2008–2012 годах был вице-премьером), зампредседателя Госдумы Алексею Гордееву, экс-министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и действующему главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
В результате отрасль показала, «что может делать свободная, частная, деловая инициатива, нарастив с 2000 года экспорт сельхозпродукции более чем в 16 раз, увеличив в два раза объемы производства зерновых и обеспечивая занятость более 7 млн граждан».
Дерипаска призвал избавиться от госкапитализма и декриминализировать работу бизнеса.
Декриминализировать предпринимательскую деятельность и «забыть о госкапитализме» в России бизнесмен призывал еще в начале июля.
По его мнению, необходимо выпустить из-под стражи всех обвиняемых по экономическим статьям, если они согласны внести залог. Такая мера расширит свободы и предотвратит недобросовестную конкуренцию, «а в итоге вернет миллиарды евро, выведенные из оборота», обратно в Россию, отметил бизнесмен.
Доминирование госкапитализма провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех, говорил Дерипаска.
В конце июня он заявил, что ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса не смогли сломать российскую экономику, которая в условиях санкционного кризиса «оказалась гораздо более рыночной».
По его прогнозу, если Россия сможет «адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то восстановить диверсифицированную экономику удастся через четыре года, в противном случае — через восемь-девять лет.