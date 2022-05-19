60% малого бизнеса не увидело для себя возможностей в санкционном кризисе

В России 60% малых и средних компаний не считает нынешний кризис временем возможностей для своего бизнеса, следует из опроса. Но доля тех, кто не допускает закрытия бизнеса в этом году, выросла до максимума с начала пандемии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Большинство представителей малого и среднего бизнеса (60%) не видят возможностей для своих компаний в текущем кризисе. Об этом свидетельствуют итоги апрельского опроса, проведенного в рамках индекса RSBI (ежемесячное исследование деловых настроений малого и среднего бизнеса, результаты есть у РБК).

Респондентам задали вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что текущий кризис — это время возможностей для вашего бизнеса?» Каждый третий предприниматель (34%) заявил, что не согласен, а каждый четвертый (26%) выбрал вариант ответа «скорее не согласен».

Самая большая доля скептически настроенных бизнесменов («согласен» и «скорее не согласен») среди микрокомпаний (63%). В сегменте малого бизнеса с утверждением о возможностях не согласились 60% опрошенных, а в сегменте среднего — 56%.

Выразил полное согласие с этим утверждением только каждый десятый представитель МСП (11%), а 28% выбрали вариант ответа «скорее согласен».

Средним предприятиям легче занять ниши, освободившиеся от приостановки деятельности или ухода иностранных компаний, за счет масштаба производства, говорится в материалах опроса. В то время как для микробизнеса ввиду дефицита ресурсов и меньшей гибкости работать на новых направлениях сложнее.

«Любой глобальный кризис всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их значит определяться, принимать решения и действовать», — говорил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в этом месяце. «Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит. Это наше время возможностей создавать свои товары и обучать свои кадры», — отмечал в апреле премьер-министр Михаил Мишустин.

В прошлом году на фоне пандемического кризиса схожую мысль высказывал президент Владимир Путин. «Вспомним и кое-что другое из китайской мудрости: слово «кризис» состоит из двух иероглифов — «опасность» и «возможность». Как говорят уже у нас в России, борись с трудностями умом, а с опасностями опытом», — заявлял он тогда.

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Индекс RSBI — ежемесячное исследование деловых настроений бизнеса. В апрельском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1831 компании сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов России.

Оценки экономической ситуации

По мнению более половины опрошенных предпринимателей (57%), от введения санкций пострадает большинство отраслей экономики России. Доля таких оценок выросла на 7 п.п. по сравнению с аналогичным опросом 2014 года (тогда против российской экономики были введены первые масштабные санкции). Параллельно увеличилась и доля оптимистично настроенного бизнеса: 37% предпринимателей считают экономический эффект от ввода санкций позитивным, и это, по их мнению, будет выражаться в укреплении большинства отраслей экономики. Доля респондентов, которые считают, что экономические санкции никак не повлияют на экономику, снизилась с 20% в 2014 году до 5% сейчас.

Свое текущее состояние предприниматели оценивают как достаточно стабильное: 77% респондентов не допускают возможности закрытия бизнеса в этом году, что служит максимальным показателем с начала пандемии. Только 6% бизнесменов заявили, что могут ликвидировать бизнес, если экономическая ситуация не улучшится.

Не менее трети малых и средних предприятий отметили сильную зависимость от «западного» импорта. Наибольшая зависимость фиксируется в сегменте среднего бизнеса: на импорте иностранной продукции полностью или значительно завязана деятельность половины таких компаний. Среди предприятий микро- и малого бизнеса зависимость ощущается слабее, поскольку по большей части это предприятия сферы услуг, поясняется в опросе.

Говоря о проблемах, с которыми бизнес столкнулся из-за санкций при приобретении товаров, 75% респондентов выделили рост закупочных цен, 43% отметили сложности с логистикой, 42% рассказали о дефиците импортных товаров.