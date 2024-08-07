Новые владельцы «Арианта» ответили на жалобу профсоюза в прокуратуру

Новое руководство «Арианта» заявило, что главу профкома перестали пускать на предприятие после завершения действия коллективного договора. Профсоюз, в который входят почти 2000 сотрудников, направил жалобу в прокуратуру

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новое руководство агрофирмы «Ариант» (актив группы компаний «Ариант», который был изъят в пользу государства) считает необоснованной жалобу Федерации профсоюзов Челябинской области в прокуратуру с просьбой проверить действия руководства компании. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении управляющего директора предприятия Рината Зайнуллина.

Федерация накануне сообщила, что в июле Зайнуллин приказал заблокировать доступ к рабочим местам и на территорию предприятия председателю и казначею первичной профсоюзной организации агрофирмы, так как коллективный договор перестал действовать в течение трех месяцев после смены собственника.

Председатель профкома Ирина Присяжнюк заявила, что не может попасть на рабочее место на Красногорском комбикормовом заводе (структурное подразделение предприятия), ей заблокировали пропуск, а новый собственник отказался от встречи с представителями профсоюза.

Зайнуллин заявил, что доступ Присяжнюк на территорию прекратили одновременно с окончанием действия коллективного договора, поскольку она «являлась исключительно председателем профсоюза, не имела трудовых отношений с организацией и не отвечала за какие-либо бизнес-процессы». «Трудовой коллектив вправе инициировать процедуру формирования нового профсоюза, которую работодатель поддержит», — сказал он, добавив, что руководству агрофирмы неизвестно о соответствующем запросе.

В обращении федерации профсоюзов в прокуратуру говорилось, что, согласно Трудовому кодексу, работодатель должен безвозмездно предоставить профсоюзной организации помещения и оборудование для работы вне зависимости от того, «действует ли в организации коллективный договор или нет».

РБК направил запрос в прокуратуру Челябинской области.

Юристы, которых опросил «Коммерсантъ — Южный Урал», отмечали, что в ТК есть положение, по которому коллективный договор может быть расторгнут через три месяца после смены собственника. Но запрет на работу представителей профсоюза они считают незаконным. В профсоюзе работников агрофирмы «Ариант» состоят 1,9 тыс. человек.

Зайнуллин был назначен управляющим директором агрофримы в мае, когда ее управляющей организацией стала структура Россельхозбанка «РСХБ-Финанс». До этого он был гендиректором «Башкирской мясной компании», которая входит в группу компаний «Таврос».

Активы ГК «Ариант» изъяли в пользу государства в рамках дела по иску Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК — бизнесмена Юрия Антипова и его семьи. Частные владельцы «Арианта» оспаривают это решение.