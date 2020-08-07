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Коломойский назвал источник вложенных в США «украденных миллиардов»

Украинский бизнесмен ответил на претензии Минюста США о происхождении вложенных в американскую недвижимость средств
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Инвестированные в США средства являются личным доходом, а не средствами Приватбанка, заявил в интервью «Громадскому» украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Так он прокомментировал подозрения Минюста США в том, что на выведенные из банка деньги была приобретена недвижимость в США.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически отвергается», — сказал он.

Коломойский имел в виду сделку 2007 года, когда он вместе с партнерами по группе «Приват» продали компании Evraz свои металлургические активы на Украине, получив 9,72% Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около $4 млрд.

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Фото: rada.gov.ua

Накануне Министерство юстиции США заявило, что подало два иска в окружной суд Южной Флориды, которые касаются приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы заподозрили, что деньги для этих целей были выведены из Приватбанка, которым ранее владел Коломойский. В сообщении Минюста говорилось, что схема, при помощи которой из банка было выделено несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация кредитной организации в 2016 году.

Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка, уточнили в Минюсте. Через них деньги переправлялись в США, где партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе.

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Верховная рада 13 мая 2020 года приняла закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, который запрещает возвращение национализированных банков их бывшим владельцам. Также документ запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добивались отмены постановления Национального банка Украины о неплатежеспособности.

Приватбанк после национализации подал иск в Высокий суд Лондона с требованием взыскать с Коломойского и Боголюбова $3 млрд. Рассмотрение дела по существу назначено на 1 марта 2022 года.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Игорь Коломойский, Приватбанк, отмывание денег
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