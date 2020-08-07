Коломойский назвал источник вложенных в США «украденных миллиардов»

Украинский бизнесмен ответил на претензии Минюста США о происхождении вложенных в американскую недвижимость средств

Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Инвестированные в США средства являются личным доходом, а не средствами Приватбанка, заявил в интервью «Громадскому» украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Так он прокомментировал подозрения Минюста США в том, что на выведенные из банка деньги была приобретена недвижимость в США.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически отвергается», — сказал он.

Коломойский имел в виду сделку 2007 года, когда он вместе с партнерами по группе «Приват» продали компании Evraz свои металлургические активы на Украине, получив 9,72% Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около $4 млрд.

Накануне Министерство юстиции США заявило, что подало два иска в окружной суд Южной Флориды, которые касаются приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы заподозрили, что деньги для этих целей были выведены из Приватбанка, которым ранее владел Коломойский. В сообщении Минюста говорилось, что схема, при помощи которой из банка было выделено несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация кредитной организации в 2016 году.