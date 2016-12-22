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Трамп пообещал не вести дела с сотрудничающими с Ираном странами
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Трамп пообещал не вести дела с сотрудничающими с Ираном странами
Политика, 12:49
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Трамп пообещал не вести дела с сотрудничающими с Ираном странами
Президент США предупредил, что такие государства не смогут вести бизнес с США. Трамп добавил, что добивается мира во всем мире
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Санкции против Ирана являются «самыми суровыми» из всех когда-либо введенных, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. «В ноябре мы поднимем их на новый уровень», — добавил он.

«Любой, кто имеет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу всего лишь о мире во всем мире!» — добавил он.

Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана
Политика

США возобновили действие санкций против Ирана, которые были сняты со страны после достижения соглашения о ядерной программе Тегерана в 2015 году. Первый пакет ограничений уже действует, другой, как ожидается, вступит в силу в ноябре.

С 7 августа запрещено приобретение долларовых банкнот Тегераном, вводятся ограничения на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также алюминием, сталью и углем, запрещены транзакции с иранским риалом, операции с суверенным долгом исламской республики. Также США ввели ограничения в отношении автомобильного сектора иранской экономики.

В Евросоюзе (Германия, Франция и выходящая из объединения Великобритания — участники соглашения с Ираном) выступают за сохранение ядерной сделки, а также обещают принять меры для защиты европейских компаний, ведущих бизнес с Тегераном. С 7 августа действует «блокирующая регуляция» Еврокомиссии, которая запрещает резидентам стран-членов соблюдать санкции США. Также эти компании вправе потребовать компенсации за убытки, понесенные в результате санкций.

Иран готов вернуться за стол переговоров с США после того, как Вашингтон возобновит действие договоренностей, заключенных в рамках сделки по ядерной программе, заявил 31 июля советник президента Ирана Хамид Абуталеби. 

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Иран , Санкции
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