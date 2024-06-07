Глава Камчатки предупредил о поколении, «которое разучится есть рыбу»
Потребление рыбы в России за последние пять лет упало с 23,7 до 22 кг на человека, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на ПМЭФ-2024.
В снижении интереса к рыбной продукции есть «тревожные тенденции», предупредил губернатор. Рекомендованная Минздравом норма потребления рыбы — 28 кг на человека в год. Особенно тревожная статистика среди молодых людей: потребление сократилось в 2,5 раза среди тех, кто ест рыбу еженедельно.
«Если не будут приняты системные общегосударственные меры, то мы рискуем получить молодое поколение, которое разучится есть рыбу», — предупредил Солодов.
Рыба — источник незаменимых микроэлементов и часть здорового образа жизни, напоминает губернатор Камчатки. В других странах объем ее потребления — предмет целенаправленной политики, говорит Солодов: «Наибольших успехов в последние годы достиг Китай, который нарастил потребление рыбы примерно в два раза — объем сейчас приближается к 40 кг на человека в год».
В России тоже необходимо стимулировать развитие потребления рыбы, считает Солодов. Он напомнил, что Минсельхоз по поручению президента Владимира Путина разработал соответствующую дорожную карту — сейчас она находится на утверждении правительства. Среди предложенных в документе мер — приоритизировать российскую рыбу в системе госзакупок, работать с меню детских учреждений, проводить мероприятия по популяризации.
Одной из таких мер продвижения рыбы может стать «регионализация меню», предложила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова. «Наши эксперты пришли к выводу, что нам необходимо идти в сторону регионализации с учетом привычек, вкусовых предпочтений, дефицитов», — отметила Попова. В Якутии, где традиционно не было молочного стада, дети очень не любят пить молоко, но они с удовольствием едят рыбу — там это привычный продукт, приводит пример Попова. При этом успешно продвигать рыбу благодаря правильной подаче получается в исторически не характерном для нее регионе — Казани, отмечает глава Роспотребнадзора.
Больше всего рыбы едят на Дальнем Востоке и Северо-Западе страны, а меньше всего — на Кавказе и в Сибири, перечисляет Солодов. Но не вся рыба одинаково полезна. Сейчас достаточно распространена ситуация, когда дикая рыба, которую в России добывают в избытке, идет на экспорт, а импортируется продукция аквакультуры, не соответствующая критериям качества, обеспокоен глава Камчатки. «Поэтому необходимо не просто увеличить потребление рыбы, но и приучать потребителей различать качественную рыбу и создавать квалифицированный спрос на дикую рыбу, чем на рыбу, выращенную в аквакультурных условиях», — добавил Солодов.
Кроме этого, необходимо прививать привычку есть рыбу в семьях, ресторанах, а также обеспечить школы качественными и разнообразными рыбными блюдами. «Нам нужно внимательно проработать школьное меню и предложить такую форму подачи рыбы, которая будет соответствовать предпочтениям детей и приучать к этому продукту», — предложил губернатор.
Ранее Минсельхоз предложил исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса цель по достижению среднедушевого потребления рыбы в России не менее 25 кг. Вместо этого предлагалось оставить поддержание уровня самообеспеченности.
Какую рыбу едят чаще всего
Спрос на разные виды рыбы в мае 2023 года оценивал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Так, самой популярной рыбой оказались сельдь и скумбрия — их выбирали 46% потребителей. Также часто покупали горбушу (44%), минтай (40%), форель (37%), семгу (35%), кильку или шпроты (31%). Чаще всего россияне предпочитают слабосоленую рыбу (44%), за ней следует рыба холодного и горячего копчения (34 и 33% соответственно), а в последнюю очередь — жареная рыба (31%).
В то же время исследование показало, что снизилась интенсивность потребления рыбы: раз в неделю и чаще ее едят 42% россиян (в 2018 году — 68%). Готовят рыбные блюда раз в неделю и чаще 29% россиян, реже — 40%, показало исследование.