ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян виды рыбы

Раз в неделю и чаще рыбу едят 42% россиян, среди любимых видов — селедка и скумбрия, показал порос ВЦИОМ. При этом слабосоленая рыба оказалась у респондентов популярнее жареной или копченой

Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Самыми предпочтительными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что по 46% респондентов отдают предпочтение сельди и скумбрии, а 44% — горбуше. Минтай выбирают 40% россиян, форель — 37%, семгу — 35%, кильку или шпроты — 31%. При этом с 2018 года позиции потеряли такие виды рыбы как сайра (- 19 п.п.), камбала (- 15 п.п.), мойва (-15 п.п.), скумбрия (-13 п.п.), минтай, килька (- 12 п.п.), сельдь, горбуша (-11 п.п.).

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

При этом чаще всего россияне предпочитают слабосоленую рыбу (44%), за ними следует рыба холодного и горячего копчения (34 и 33% соответственно), а в последнюю очередь — жареная рыба (31%).

Среди участников опроса покупающих рыбу и рыбную продукцию с разной периодичностью оказалось 93% (в 2018 году их было 95%). В то же время исследование показало, что снизилась интенсивность ее потребления: раз в неделю и чаще ее едят 42% россиян (в 2018 году — 68%). Готовят рыбные блюда раз в неделю и чаще 29% россиян, реже — 40%, показало исследование.

Как отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, в оптовом сегменте фиксируется снижение спроса на рыбу и морепродукты.

«Это вполне объяснимо: российская культура потребления сформирована вокруг красного мяса и мяса птицы, рыбопродукция же относится к «уязвимой группе товаров», от которой в случае сокращения расходов потребители отказываются в первую очередь», — пояснил он. Зверев также выступил за комплексные меры со стороны государства для популяризации рыбы в России и повышения ее доступности для населения.

