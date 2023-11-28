Глава «Инарктики» назвал преимущества российского лосося перед чилийским

После того как в 2022 году с российского рынка ушли поставщики лосося с Фарерских остров, из крупных импортеров его поставляет в Россию только Чили. Но за отечественного лосося конкуренция выше — рестораны платят за него «премию»

Илья Соснов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У российских рестораторов вырос спрос на отечественного лосося — общепит готов платить за него премию по сравнению с чилийским, заявил в интервью РБК гендиректор группы «Инарктика» (бывшая «Русская аквакультура») Илья Соснов.

В последние годы с момента введения Россией в 2014 году продэмбарго, перекрывшего поставки рыбы из стран ЕС, Норвегии и Исландии, самый дорогой лосось на российский рынок поставляли Фарерские острова. Серый импорт из соседних европейских стран также присутствовал, но его становилось все меньше: «Насколько мы слышим с рынка, норвежско-, финляндско-, эстонско-белорусский лосось в каких-то несущественных объемах заезжает. Но это серая зона. Это продукция, которая продается на ночных рынках, но без романтизма а-ля Цукидзи в Токио», — рассказывает гендиректор «Инарктики».

После начала специальной военной операции на Украине фарерские компании «во многом добровольно ушли и не захотели поставлять на российский рынок», напоминает Соснов. Атлантический лосось и форель были основной статьей российского рыбного импорта в натуральном выражении, оценила в апреле прошлого года Ассоциация добытчиков минтая: на их долю приходилось около 17% поставок (100 тыс. т в 2021 году). Поставки атлантического лосося заменить будет сложно, предупреждали в Ассоциации добытчиков минтая.

Из крупных импортных поставщиков на российском рынке остается Чили: в 2022 году в поставках были перебои, связанные с логистикой и проблемами с расчетами, но сейчас ситуация стабилизировалась. «Сейчас Чили поставляет приблизительно те же объемы [что и раньше] — около 40–50 тыс. т. Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлажденной и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской», — объясняет Соснов.

Сегмент HoReCa (питание в отелях, рестораны, кейтеринг) — важнейший и самый премиальный канал реализации лосося. Решение, какую красную рыбу заказывать, принимают в большинстве случае не закупщики, а шеф-повара. «Предвзятость и выбор шефов — это очень важная вещь, которая влияет на стратегию компании. Российский рынок — премиальный, нам важно на нем быть, и мы будем за него бороться», — подчеркивает гендиректор «Инарктики».

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося на рынке России. Компания занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а форель выращивает в озерах Карелии. В 2022 году на долю компании, по собственным оценкам, приходилось 25 тыс. т, или 21% российского рынка лососевых (без учета озерной форели и дикого лосося), который в целом оценивался в 118 тыс. т.

Рано или поздно, «с Фарерами или без» компания заняла бы канал реализации лосося в российской HoReCa, уверен Соснов: «У нас есть уникальное торговое предложение — свежий вкусный лосось, который уже на второй-третий день в Петербурге и Москве, а на четвертый-пятый — во всех городах-миллионниках. Это хорошо для HoReCa, потому что вкусно, это хорошо для ретейла, потому что у тебя длинный срок шелф-лайф — срок полезного использования, и ты не рискуешь, если у тебя три-четыре дня на то, чтобы продать красную рыбу».

Российский аквакультурный лосось не конкурирует с отечественным диким лососем, массовый промысел которого ведется на Дальнем Востоке, уверяет Соснов. «Я восемь лет работаю в компании и не вижу корреляции между нашим ценообразованием и доминантными или недоминантными годами на Дальнем Востоке, когда больше или меньше добывается красной рыбы. Мы видим, что есть кампании по продвижению этой рыбы — я считаю, это правильно. Но я бы не сказал, что мы чувствуем какую-то существенную конкуренцию со стороны дальневосточной рыбы. В принципе, для рынка хорошо иметь большую полку, где каждый потребитель может выбрать рыбу — горбушу, кету, форель, лосося — в своем ценовом сегменте. Для того чтобы в стране развивалось потребление рыбы — это очень хорошо. Особенно на фоне того, что другие протеины — мясо, курица — растут в цене».

Цены на диких лососевых, которых добывают на Дальнем Востоке, в этом году снижаются. На фоне ранних подходов горбуши к берегам Камчатки цены у добытчиков и в оптовом звене начали снижаться еще в августе. Лососевая путина 2023 года — вторая по объему улова в истории наблюдений: по данным Росрыболовства, к 23 ноября объем добычи составил 609 тыс. т — в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя и примерно на 13% больше 2021 года. Хороший вылов лососевых спровоцировал и снижение оптовых цен на красную икру: в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — в среднем до 3,5 тыс. руб. за 1 кг оптом.