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Власти откажутся от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год

Минсельхоз на фоне санкций предложил отказаться от цели по росту потребления рыбы до 25 кг
Санкции, создавшие препятствия для экспорта российской рыбы и импорта в Россию лосося, вынудили власти изменить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Из нее уберут цель увеличить потребление рыбы до 25 кг на человека
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Минсельхоз предлагает исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса цель по достижению среднедушевого потребления рыбы в России не менее 25 кг. Это следует из проекта изменений в госпрограмме, который ведомство 20 марта разместило на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса», которая определяет приоритеты и цели госполитики в этом направлении, была утверждена еще в 2014 году тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым. В действующей редакции документа указано, что итогом ее реализации должны стать в том числе следующие результаты:

  • обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах в объеме не менее 25 кг в год в живом весе;
  • поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год.

Минсельхоз предлагает скорректировать эти цели, оставив в новой редакции только пункт, который касается поддержания уровня самообеспеченности.

Изменение необходимо, чтобы привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, указано в пояснительной записке. В свою очередь, эта стратегия была обновлена в сентябре 2022 года «в свете глобальных экономических тенденций, связанных с последствиями распространения в 2020–2021 годах новой коронавирусной инфекции, а также усилившегося с 2022 года внешнего геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики».

В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в среднем на потребителя исключен из госпрограммы.

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Причины исключения в ведомствах объясняют тем, что он косвенно дублирует показатель госпрограммы по уровню самообеспечения рыбой. «Его исключение не повлияет на реальное потребление рыбы», — заверяет представитель Минсельхоза. В министерстве отмечают, что рынок рыбных продуктов сейчас достаточно сбалансирован. Показатель обеспечения рыбной продукцией в России находится на достаточном уровне: обеспеченность рыбой и рыбными продуктами отечественного производства в стране составляет более 153%, в 1,8 раза выше порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 85%).

«На потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах влияет ряд факторов, не зависящих от Росрыболовства», — подчеркивает представитель ведомства, уточняя, что это в том числе региональные особенности субъектов, культура потребления рыбной продукции (например, регионы Кавказа употребляют меньше рыбы, чем регионы Дальнего Востока), конъюнктура рынка, а также покупательная способность населения.

Что происходит с потреблением рыбы

В 2022 году российские рыбаки, по предварительной информации Росрыболовства, добыли около 4,88 млн т рыбы и морепродуктов, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году (тогда было добыто 5,05 млн т). В свою очередь, в 2021 году объемы добычи были на 1,5% выше уровня 2020-го (4,97 млн т).

Потребление рыбы в России снижается, отмечали в Росрыболовстве. В начале 2023 года глава агентства Илья Шестаков рассказывал в интервью РБК, что в 2021 году потребление «незначительно снизилось» — до 21,7 кг на душу населения. «По 2022 году данных пока нет, но ожидаем, что будет определенное снижение», — добавлял Шестаков.

В Минсельхозе, напротив, ожидают, что потребление рыбы в России в 2022 году было выше, чем годом ранее. По предварительным данным, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах (на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) в 2022 году составило 22,6 кг, то есть 100% от плана, а итоговые данные будут определены Росстатом в августе 2023 года. При этом в министерстве подчеркивают, что норма Минздрава по потреблению рыбы и рыбопродуктов — 22 кг на человека в год.

Данные Росстата свидетельствуют, что потребление рыбы в России снизилось с 21,9 кг на человека в 2019 году до 21,7 кг в 2021-м, а по итогам 2022 года оценочно составило 21,5 кг, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «На историческом максимуме этот показатель находился в 2013–2014 годах. Тогда потребление рыбы в пересчете на душу населения составляло 22,3 кг на человека — это больше, чем во времена СССР», — вспоминает Зверев.

Какую рыбу едят чаще всего

Спрос на разные виды рыбы в октябре 2022 года оценивал аналитический центр НАФИ. Самой покупаемой рыбой в России, по результатам опроса, оказалась скумбрия — ее выбирали 33% потребителей. Среди наиболее популярных опрошенные перечисляли сельдь (32%), горбушу (27%), форель (25%), семгу (21%) и минтай (20%). В опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России.

Более 80% россиян, согласно данным опроса, покупают рыбу или рыбные продукты один раз в месяц или чаще. Но почти треть россиян от покупки рыбы останавливает ее высокая стоимость.

Прописанная в госпрограмме цель увеличения количества рыбной продукции в рационе россиян до 25 кг в год условная, она отражает скорее показатели работы ответственного ведомства, чем реальное потребление рыбы населением, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Наличие в госпрограмме целевого показателя потребления рыбы не дает отрасли каких-то инструментов поддержки спроса, например субсидий, отмечает эксперт. Кроме того, статистика учитывает потребление в сыром виде — в приготовленном виде, по оценкам Фомина, рыбы едят еще меньше: 16,1 кг на душу населения в 2022 году. При этом в 2021 году этот показатель был заметно выше — 19,2 кг на человека в год.

К снижению количества рыбы в рационе потребителей до 16 кг, по мнению Фомина, привели самые низкие за последние три года поставки рыбы на внутренний рынок в 2022 году. Сокращение поставок эксперт объясняет уменьшением вылова у российских рыбаков и производства на 3,5%, снижением импорта рыбной продукции (минус 30%) и ростом экспорта (плюс 9%). Наиболее сложная ситуация, по словам эксперта, складывается с лососевыми (этот рынок включает в себя как добытых на Дальнем Востоке диких тихоокеанских лососей — горбушу, кету, нерку, кижуч, чавычу, так и лососей, выращенных в аквакультурных условиях, — форель и семгу). В 2022 году вылов диких тихоокеанских лососей упал на 45% относительно 2021 года (всего было добыто около 300 тыс. т). Раньше эти объемы закрывались в том числе за счет импортной семги и форели, которые поставлялись с Фарерских остров, из Турции, Чили и других стран, но в 2022 году поставки лососей из-за рубежа снизились на 25%. В результате образовался дефицит и цены в рознице выросли, отмечают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

О том, что в ближайшие годы потребление рыбы в России на фоне сложностей в экономике может снизиться на 5–7% на человека в год, предупреждало и Национальное рейтинговое агентство. По прогнозу экспертов, в структуре спроса снизится доля лососевых, что обусловлено ростом цен. По данным экспертов, средняя цена лососевых в 2022 году выросла на 25% год к году, впервые в истории превысив 1 тыс. руб. за 1 кг в апреле, тогда как цены на мороженую белую рыбу растут сопоставимо с инфляцией.

Какие еще изменения предлагают внести в госпрограмму

Еще одна цель, которую Минсельхоз предлагает убрать из программы развития рыбохозяйственного комплекса, касается «укрепления лидерства» ‎на мировых рынках рыбы и морепродуктов. Речь идет о достижении не менее 25% доли рынка ЕС в сегменте продукции из минтая и атлантической трески, а также не менее 10% доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона ‎в сегменте продукции из лососевых видов рыб. Последние десятилетия в рыбном экспорте преобладали поставки в страны Европы, Северной Америки и Азии. Но сейчас для российских рыбохозяйственных предприятий оказались закрыты рынки сбыта рыбной продукции в Европе, США и Канаде, а рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас изменяется, в связи с чем затруднена оценка его потенциала, отмечается в пояснительной записке к документу. В качестве альтернатив прорабатывается рынок африканских и латиноамериканских стран.

«Все будущие изменения будут вноситься исходя в первую очередь из интересов Российской Федерации с учетом готовности потенциальных рынков сбыта к выстраиванию прочных партнерских отношений», — добавили в пресс-службе Росрыболовства. Изменения, вносимые в госпрограмму, показывают реализм Минсельхоза, считает президент ВАРПЭ: «Трезвый учет складывающихся экономических реалий гораздо важнее, чем декларативные, оторванные от действительности умозрительные схемы».

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
рыба Росрыболовство продукты питания домашнее хозяйство
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