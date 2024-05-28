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ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова

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Эксклюзивы РБК
Сокращение вылова и ограничения в торговле с Россией привели к нехватке трески в ЕС. Потребители вопреки росту цен не отказываются от традиционной для них рыбы, а бизнес просит продлить ввоз трески из России без пошлин
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Европе снижается предложение атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — цитируют в ВАРПЭ новый отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.

Россия — один из крупнейших добытчиков трески в мире и один из главных ее поставщиков в ЕС. Эта рыба обитает в основном в северных морях, добывают два вида трески — атлантическую и тихоокеанскую. В России атлантическую треску ловят в Баренцевом и Белом море, тихоокеанская добывается на Дальнем Востоке, она мельче по размеру. Лидерство в мировой добыче этой рыбы делят Россия и Норвегия, но в отношении последней нет открытых данных о добыче за 2023 год, отмечают в ВАРПЭ.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

В 2023 году Евросоюз импортировал в целом 284,7 тыс. т трески (без учета соленого филе), приводит ВАРПЭ данные базы ООН UN Comtrade. Почти половина поставок — мороженая треска (112,3 тыс. т), из которых 54,7% (61,4 тыс. т) объемов были из России, а 21% — из Норвегии (23,5 тыс. т). Мороженого филе трески ЕС завез в прошлом году 76,3 тыс. т. Из них больше половины — 21,3 тыс. т или 53,5% — завезла Россия. Еще 33,4% (26 тыс. т) поставил Китай, а на долю Норвегии пришлось 4,5% (3,5 тыс. т). При этом следует учитывать, что часть рыбной продукции, которая поступает в страны ЕС в переработанном виде из Китая, изготовлена из сырья, закупленного китайскими переработчиками в России.

Что мешает торговле рыбой с ЕС

Формально санкции на экспорт и импорт товаров, введенные Евросоюзом в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, не распространяются на сельхозпродукцию и продовольствие. Но в конце 2023 года Европейский совет утвердил решение о возвращении пошлины для российской рыбы — рыбопродукцию российского происхождения исключили из системы тарифных квот (ATQ) на 2024-2026 годы. С 2024 года белая рыба, которую отправляют в Европу из России и Белоруссии, будет облагаться пошлиной в 13,7% вместо нулевой, как это было прежде.

Кроме того, в середине октября 2023 года Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов временно запретило импорт российских морепродуктов через сухопутную границу — пограничный переход «Стурскуг». Этот единственный регулярный автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе — важнейший сухопутный маршрут при поставках российской рыбы на европейский рынок, напоминает в докладе ФАО. Впрочем, по данным, которые приводило в октябре норвежское издание Barents Observer, с начала 2023 года через «Стурскуг» из Мурманска в страны континентальной Европы ушло совсем не много рыбы — около 2 т замороженной трески и пикши. Ограничение вводилось временно — пункт пропуска не был оборудован необходимыми средствами контроля за продукцией, а пограничный контроль не проводится, сообщала представитель ведомства Сесилие Хансен. При этом Хансен подчеркивала, что приостановка временная — до тех пор, пока меры не будут соблюдены.

Годом ранее Норвегия ограничила российским рыбакам доступ в свои порты, разрешив доставлять рыбу только в три порта на севере страны — Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.

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КПП &laquo;Стурскуг&raquo;

В ФАО ожидают, что поставки трески в 2024 году снизятся на фоне сокращения квоты на добычу в Баренцевом море. На этот год разрешенный объем вылова составляет до 453,42 тыс. т — на 20% меньше, чем в 2023 году. В 2023 году квота также была сокращена — на 23%. Для России объем допустимой добычи атлантической трески на 2024 год установлен на уровне 193,12 тыс. т, а для Норвегии — 205,12 тыс. т. По экспертным прогнозам, улов других стран останется стабильным: Исландии — на уровне 211 тыс. т, ЕС — 41 тыс. т, Фарерских островов — 78 тыс. т.

Из-за нехватки сырья между европейскими производителями «традиционных продуктов» (соленой, вяленой рыбы и солено-сушеного продукта из трески «клипфикс»), а также «филейщиками» наблюдается жесткая конкуренция за сырье, что приводит к кратному росту цен, отмечает ФАО. «Снижение прогнозируемого вылова ведет к дальнейшему росту цен на рынке ЕС и усиливает конкуренцию за сырье», — соглашается и президент ВАРПЭ Герман Зверев. Кроме того, дефицит сырья несколько лет подряд наблюдается в США из-за санкций против России и снижения собственной добычи. При этом Китай, который производит филе трески, заинтересован в стабильных закупках — это значит, что борьба за сырье может перейти на общемировой уровень, считает Зверев. «Введение против России санкций приводит к последствиям, которые их авторы не предусмотрели. Они стали триггером для масштабного переустройства мирового рыбного хозяйства», — резюмировал Зверев.

В отчете ФАО отмечается, что Ассоциация рыбопереработчиков и трейдеров ЕС (AIPCE) и Европейская федерация национальных организаций импортеров и экспортеров рыбы (CEP) даже обратились в Еврокомиссию с просьбой предоставить переходный период на один год, в течение которого импорт российской рыбы будет осуществляться в рамках автономной тарифной квоты, то есть не облагаться пошлиной. Для трески она составляет 12%, уточняют в ВАРПЭ со ссылкой на данные Еврокомиссии.

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Фото:Александр Архипов / Global Look Press

Представитель Еврокомиссии сообщил РБК, что у него нет комментариев по поводу «каких-либо двусторонних обменов с заинтересованными сторонами ЕС». В AIPCE и CEP на запрос РБК не ответили.

Что происходит со спросом и ценами

Атлантическая треска из Норвегии в последние годы заметно подорожала. В 2022 году 1 кг мороженой цельной рыбы стоил около $4,77 — подорожание составило 29,1% к предыдущему году, следует из расчетов ВАРПЭ на основании данных Норвежского совета по рыбной продукции. В 2023 году цена атлантической трески выросла еще на 10,7% — до $5,27 за 1 кг, а в первом квартале 2024-го — на 4% (до $5,48 за 1 кг).

Треска — востребованная в странах Европы рыба, и потребители не спешат от нее отказываться, даже несмотря на рост цен, говорит Зверев. По его словам, возник дисбаланс предложения: высокий спрос наложился на низкий уровень добычи и санкции против российской рыбы. «Треска является традиционным ингредиентом для рыбных блюд европейской кухни. Даже несмотря на значительный рост цен, потребители массово не отказываются от нее, хотя и частично переходят на более дешевую белую рыбу, прежде всего минтай», — объяснил эксперт.

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Фото:Cameron Spencer / Getty Images

В России внутренний рынок обеспечен треской, заверяет Зверев. В 2023 году ее вылов составил 410,3 тыс. т, из них 278 тыс. т пришлось на атлантическую треску и 132 тыс. т — на тихоокеанскую. Стоимость атлантической трески у рыбаков за год выросла на 6,2%, следует из данных Росрыболовства: за неделю с 20 по 26 мая оптовые цены составляли 290 руб. за 1 кг против 273 руб. за 1 кг в сопоставимый период 2023 года. Тихоокеанская треска за год даже подешевела на 9%: в конце мая 2023 года 1 килограмм стоил в опте 245 руб., а в этом году — 223 руб.

РБК направил запрос в Росрыболоство. Один из крупнейших добытчиков трески «Норебо» отказался от комментария. Другой крупный производитель — Северо-Западный рыбный консорциум (СЗРК) — на запрос не ответил.

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