Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом Wildberries

Об этом она сказала в ответ на слова главы Минпроторга о засилье иностранных наименований в торговле. При этом Бакальчук подчеркнула, что не может обещать, что Wildberries сделает ребрендинг

Татьяна Бакальчук (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Глава интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать на сменой названия магазина, передает ТАСС.

На форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпроторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. При этом представители бизнеса указали, что названия на других языках способствуют более активным продажам из-за восприятия их как более престижных.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — сказала Бакальчук.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призывал очистить язык от неоправданных англицизмов и выступал за запрет на английские слова в названиях российских предприятий. «Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — говорил он.

Тема ребрендинга стала актуальной после введения санкций против России и ухода зарубежных компаний. Самым обсуждаемым является новое название сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», российский бизнес которой купила компания кузбасского бизнесмена Александра Говора «Клуб Отель». Юрлицо российской сети общепита уже получило название «Система ПБО», также владелец подал заявки на регистрацию восьми товарных знаков, в том числе «Наше место» и «Тот самый». В компании заявили, что новое название сети, которое заменит «Макдоналдс», еще в разработке.