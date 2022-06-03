Российский «Макдоналдс» опроверг сообщения о смене названия на «Доминис»

Новое название еще в разработке, сказали в пресс-службе бывшего «Макдоналдс». Пока зарегистрировано восемь возможных вариантов

Вид на здание первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сообщения о том, что бывшие рестораны «Макдоналдс» в России будут называться «Доминис», не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе бывшего «Макдоналдс» (3 июня российское юрлицо сменило название на «Система ПБО»).

«Новое название еще в разработке», — сказали в пресс-службе компании.

О том, что бывшие рестораны «Макдоналдс» в России откроются под брендом «Доминис», ранее со ссылкой на источник в компании сообщила «Москва 24».

Накануне Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по продаже российского бизнеса «Макдоналдс», который решил уйти из страны, кузбасскому бизнесмену Александру Говору. Он уже развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Сделка предусматривает право американской корпорации в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

По словам Говора, все рестораны сети планируется открыть в течение двух месяцев. Они заработают под новым брендом. Пока зарегистрировано восемь возможных названий, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Само российское юрлицо бывшей сети «Макдоналдс» 3 июня сменило название на «Система ПБО», где ПБО расшифровывается как предприятия быстрого обслуживания. Как пояснили РБК в компании, она выполняет все юридические формальности для перехода под новый бренд.