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Российский «Макдоналдс» опроверг сообщения о смене названия на «Доминис»

Новое название еще в разработке, сказали в пресс-службе бывшего «Макдоналдс». Пока зарегистрировано восемь возможных вариантов
McDonald's MCD $250,6 +0,63% Купить
Вид на здание первого ресторана &laquo;Макдоналдс&raquo; на Пушкинской площади в Москве
Вид на здание первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сообщения о том, что бывшие рестораны «Макдоналдс» в России будут называться «Доминис», не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе бывшего «Макдоналдс» (3 июня российское юрлицо сменило название на «Система ПБО»).

«Новое название еще в разработке», — сказали в пресс-службе компании.

О том, что бывшие рестораны «Макдоналдс» в России откроются под брендом «Доминис», ранее со ссылкой на источник в компании сообщила «Москва 24».

Новый владелец заявил о планах открыть рестораны «Макдоналдс» за 2 месяца
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по продаже российского бизнеса «Макдоналдс», который решил уйти из страны, кузбасскому бизнесмену Александру Говору. Он уже развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Сделка предусматривает право американской корпорации в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

По словам Говора, все рестораны сети планируется открыть в течение двух месяцев. Они заработают под новым брендом. Пока зарегистрировано восемь возможных названий, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Само российское юрлицо бывшей сети «Макдоналдс» 3 июня сменило название на «Система ПБО», где ПБО расшифровывается как предприятия быстрого обслуживания. Как пояснили РБК в компании, она выполняет все юридические формальности для перехода под новый бренд.

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