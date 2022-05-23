Wildberries сделала массовым штраф ₽100 за отказ от товара

Самый популярный российский маркетплейс вводит платный возврат товаров для широкого круга пользователей. Штраф 100 руб. теперь могут взыскать даже с тех клиентов Wildberries, у которых прежде не было возвратов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries обратили внимание, что компания начала массово прописывать штрафные санкции за возврат товара. Предупреждения о том, что в случае, если потребитель откажется от заказанных товаров, площадка возьмет 100 руб. за каждый, некоторые пользователи начали получать около месяца назад, следует из обсуждения в сообществе Wildberries во «ВКонтакте». Часть участников обсуждения утверждает, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара.

В уведомлении, которое потребители видят в корзине заказа перед его оплатой, компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». Она подразумевает, что продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.

Политика возвратов не менялась, компания тестирует с 2020 года разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил представитель Wildberries. Это должно мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров и обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а также исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам продавцов.

Ранее Wildberries сообщала, что тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во «ВКонтакте», у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было. Корреспонденты РБК, у которых раньше тоже не было возвратов, при попытке сделать заказ также увидели сообщение о списании 100 руб. в случае отказа. Предупреждение о штрафной санкции может появляться уже после оформления заказа, указывают участники группы Wildberries во «ВКонтакте».

В ответах пользователям, обратившимся в службу поддержки, операторы маркетплейса в некоторых случаях упоминают, что появление уведомления зависит от суммы выкупа товаров на площадке, в других — что площадка их не учитывает.

Вместе с тем в одном из чатов поставщиков Wildberries (переписка из него есть в распоряжении РБК) некоторые партнеры площадки высказывают опасения, что широкое применение платного отказа от товаров снизит продажи, так как покупатели опасаются делать заказ.

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«Мы надеемся, что наши покупатели с пониманием отнесутся к данному условию. Ведь при внимательном выборе... количество товаров, от которых покупатель отказывается, невелико, — говорится в одном из ответов службы поддержки. — Это нововведение позволит снизить долю заказов с большим количеством возвратов, от которых страдают добросовестные продавцы, а покупателям — получать вещи после минимального количества примерок».

Наиболее часто возвраты фиксируются в категории одежды и обуви. В России, по данным отраслевой Ассоциации компаний интернет-торговли, на этот сегмент локальной онлайн-торговли в 2021 году приходилось почти 14% продаж, что соответствует около 431 млрд руб.

В 2021 году эксперты отрасли отмечали, что вместе с бурным ростом онлайн-продаж вырос и процент возвратов товаров. Представитель логистического оператора Hermes Russia оценил, что общая доля возвратов только среди его клиентов выросла с 3% в 2020 году до 6% в 2021-м.

По итогам 2021 года совокупный товарооборот Wildberries увеличился на 93% год к году и составил 844 млрд руб. Аналогичный показатель его ближайшего конкурента Ozon вырос на 125%, до 445 млрд руб.