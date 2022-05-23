Wildberries сделала массовым штраф ₽100 за отказ от товара

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе Политика, 20:02
Альварес и Головкин проведут третий титульный бой 17 сентября Спорт, 19:48
Киссинджер не увидел возможности для Украины стать «нейтральным мостом» Политика, 19:46
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:45
В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков Политика, 19:38
Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера Спорт, 19:28
В Минздраве заявили о проблемах с закупкой медизделий Политика, 19:24
Власти Курской области объяснили звуки стрельбы учениями пограничников Политика, 19:18
В Киеве заявили о прекращении газоснабжения Донецкой и Луганской областей Общество, 19:15
Wildberries сделала массовым штраф ₽100 за отказ от товара Бизнес, 19:13
Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом в космосе Футурология, 19:00
С какими лидерами чаще всего общаются Путин и Зеленский. Инфографика Политика, 18:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:53
Главный тренер «Торпедо» назвал реальным переход Дзюбы Спорт, 18:52
Бизнес ,  
0 

Wildberries сделала массовым штраф ₽100 за отказ от товара

Пользователи сообщили о введенных Wildberries массовых штрафах за отказ от товара
Самый популярный российский маркетплейс вводит платный возврат товаров для широкого круга пользователей. Штраф 100 руб. теперь могут взыскать даже с тех клиентов Wildberries, у которых прежде не было возвратов
Ozon OZON ₽938 -0,21% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries обратили внимание, что компания начала массово прописывать штрафные санкции за возврат товара. Предупреждения о том, что в случае, если потребитель откажется от заказанных товаров, площадка возьмет 100 руб. за каждый, некоторые пользователи начали получать около месяца назад, следует из обсуждения в сообществе Wildberries во «ВКонтакте». Часть участников обсуждения утверждает, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара.

В уведомлении, которое потребители видят в корзине заказа перед его оплатой, компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». Она подразумевает, что продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.

Wildberries начал внутреннее расследование из-за сбоя в работе приложения
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Политика возвратов не менялась, компания тестирует с 2020 года разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил представитель Wildberries. Это должно мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров и обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а также исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам продавцов.

Ранее Wildberries сообщала, что тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во «ВКонтакте», у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было. Корреспонденты РБК, у которых раньше тоже не было возвратов, при попытке сделать заказ также увидели сообщение о списании 100 руб. в случае отказа. Предупреждение о штрафной санкции может появляться уже после оформления заказа, указывают участники группы Wildberries во «ВКонтакте».

В ответах пользователям, обратившимся в службу поддержки, операторы маркетплейса в некоторых случаях упоминают, что появление уведомления зависит от суммы выкупа товаров на площадке, в других — что площадка их не учитывает.

Вместе с тем в одном из чатов поставщиков Wildberries (переписка из него есть в распоряжении РБК) некоторые партнеры площадки высказывают опасения, что широкое применение платного отказа от товаров снизит продажи, так как покупатели опасаются делать заказ.

Читайте на РБК Pro
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Christian Charisius / Reuters Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи

Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Мы надеемся, что наши покупатели с пониманием отнесутся к данному условию. Ведь при внимательном выборе... количество товаров, от которых покупатель отказывается, невелико, — говорится в одном из ответов службы поддержки. — Это нововведение позволит снизить долю заказов с большим количеством возвратов, от которых страдают добросовестные продавцы, а покупателям — получать вещи после минимального количества примерок».

Наиболее часто возвраты фиксируются в категории одежды и обуви. В России, по данным отраслевой Ассоциации компаний интернет-торговли, на этот сегмент локальной онлайн-торговли в 2021 году приходилось почти 14% продаж, что соответствует около 431 млрд руб.

В 2021 году эксперты отрасли отмечали, что вместе с бурным ростом онлайн-продаж вырос и процент возвратов товаров. Представитель логистического оператора Hermes Russia оценил, что общая доля возвратов только среди его клиентов выросла с 3% в 2020 году до 6% в 2021-м.

По итогам 2021 года совокупный товарооборот Wildberries увеличился на 93% год к году и составил 844 млрд руб. Аналогичный показатель его ближайшего конкурента Ozon вырос на 125%, до 445 млрд руб.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Анна Левинская, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
онлайн Wildberries интернет-торговля
Материалы по теме
Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries
Политика
Wildberries начал внутреннее расследование из-за сбоя в работе приложения
Бизнес
Wildberries за год почти вдвое увеличил оборот от продаж
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter