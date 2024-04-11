«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации

Рассмотрение дела на 105 млрд руб. прошло в рекордно короткий срок, на изучение 25 томов дела было три дня, а физических лиц не известили о привлечении их в качестве ответчиков, перечисляется в жалобе «Арианта» в Верховный суд

Винодельня «Кубань-вино» в Краснодарском крае (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Группа компаний «Ариант» — крупнейший производитель вина в России — обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства. Документ, направленный исполняющему обязанности председателя Верховного суда Петру Серкову, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к ответчикам.

Представитель «Арианта» просит Верховный суд проверить законность действий судей Арбитражного суда Челябинской области Елены Сысайловой и Инны Кузнецовой при реализации их полномочий и в случае неправомерности их действий привлечь к ответственности. По мнению авторов обращения, судьями «были грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти — независимости, законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и состязательности».

Как суд взыскал крупнейшего производителя вина в пользу государства В пятницу, 5 апреля, Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая потребовала взыскать активы ГК «Ариант» с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Активы группы, среди которых — крупнейший российский производитель вин «Кубань-Вино», суд постановил взыскать в счет «незаконного обогащения» на 105 млрд руб. Ранее, в феврале, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций ЧЭМК, заводы которого, по версии ведомства, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. Ответчиками выступили АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила. По данным прокуратуры, после получения 100% акций Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон», после чего три завода попали под контроль резидентов недружественных государств. В марте 2024 года Генпрокуратура подала иск, в числе ответчиков по которому были не только Антипов и его семья, но также ГК «Ариант» и аффилированные с группой лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы. Аристов и Антипов вели совместный бизнес с конца 1980-х, они были основателями ГК «Ариант». Но в 2020-м партнеры разделили активы: Аристову достались сельскохозяйственные активы группы, Антипову — металлургические.

У представителей «Арианта» несколько ключевых вопросов к действиям челябинского суда, следует из документа.

— Обеспечительные меры по иску были приняты в день его поступления в суд.

— Без переноса даты предварительного судебного заседания к делу была привлечена новая группа соответчиков и третьих лиц, к которым были приняты судом два новых дополнительных требования, не заявлявшихся при подаче первоначального иска.

— Рассмотрение дела прошло без извещения физических лиц о привлечении их в качестве ответчиков.

— Ответчикам было отказано в переносе заседания для ознакомления с материалами дела, а на ознакомление и изучение 25 томов дела у них было три дня.

Рассмотрение дела на 105 млрд руб. прошло в рекордно короткий для челябинского суда срок — семь дней. При этом судья не затребовала от Генеральной прокуратуры уточнение к исковому заявлению, предусматривающему предъявление требований к каждому из ответчиков по делу, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

По мнению авторов обращения в Верховный суд, судьи продемонстрировали «личную заинтересованность в рассмотрении спора» и предпочтение для одной из сторон процесса — Генпрокуратуры. В судебных заседаниях от 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств — все они были отклонены судом, тогда как ходатайства Генпрокуратуры были удовлетворены. «Очень похоже, что на судей было оказано значительное давление», — отмечается в жалобе.

РБК направил запрос представителю «Арианта» и в Верховный суд.

Как проходил судебный процесс на 105 млрд руб.

В жалобе обращается внимание Верховного суда на нетипично быстрые сроки рассмотрения дела Арбитражным судом Челябинской области. Генпрокуратура направила исковое заявление в суд 14 марта 2024 года. «Уже в этот же день (чего никогда не бывает в обычной практике суда) судьей Сысайловой Еленой Александровной иск был принят и назначена дата судебного заседания — 1 апреля 2024 года, — указано в тексте жалобы, с которым ознакомился РБК. — В тот же день по делу были приняты обширные обеспечительные меры».

Представитель ответчика указывает на «грубые нарушения» судьями положений Арбитражного процессуального кодекса. Так, Генпрокуратура 28 марта уточнила свои требования в исковом заявлении и привлекла новую группу соответчиков. Суд принял его к производству без переноса даты предварительного судебного заседания, назначенного на 1 апреля. Кроме этого, по версии «Арианта», судом были нарушены положения, согласно которым новые ответчики должны были быть уведомлены о времени и месте судебного заседания не менее чем за 15 дней до начала разбирательства.

Гражданское дело судья Инна Кузнецова рассмотрела за семь рабочих дней, включая даты подачи уточненного искового заявления и рассмотрения дела по существу. «При этом средний срок назначения дела к рассмотрению после его принятия у указанного судьи составляет не менее 39 дней, а при назначении судебного разбирательства — не менее 20 дней. Таких сроков рассмотрения дела нет в судебной практике судов Челябинской области», — указано в тексте жалобы «Арианта» в Верховный суд.

Судья лишила участников дела — ответчиков и третьих лиц — возможности реализовать права на ознакомление с материалами дела, следует из аргументов защиты «Арианта». Так, предварительное судебное заседание 1 апреля было назначено при полном отсутствии ознакомления с материалами дела лиц, привлеченных к участию в нем: «Ответчикам в ознакомлении было официально отказано. В то же время Генеральной прокуратуре было срочно предоставлено время для ознакомления». При этом физических лиц не известили о привлечении их в качестве ответчиков в рамках рассматриваемого дела: «В единственный день, когда пришли посыльные, их почему-то не было дома». Подготовка к делу была завершена за одно судебное заседание 1 апреля, хотя в материалах дела уже было 13 томов. «Мнение ответчиков о неготовности дела к рассмотрению и отсутствии ознакомления с материалами дела судьей проигнорировано, и судья в целях урегулирования спора не принимала меры для примирения сторон», — указано в тексте жалобы.

Судебное разбирательство было назначено на 5 апреля по устному ходатайству представителя Генпрокуратуры, а в удовлетворении всех иных ходатайств участников спора об отложении хотя бы на две—четыре недели было отказано. «Судья указала, что времени (2, 3, 4 апреля 2024 года) достаточно для ознакомления и изучения 13 томов дела», — продолжает защита «Арианта». При этом Генпрокуратура с 2 по 4 апреля 2024 года дополнила материалы дела еще 12 томами. Ответчикам и третьим лицам пришлось выезжать на знакомство с материалами дела бригадами по шесть человек все эти дни, чтобы успеть ознакомиться к судебному заседанию 5 апреля 2024 года — и в итоге с окончательными материалами дела накануне судебного заседания смогло ознакомиться лишь одно юрлицо среди ответчиков (какое, не уточняется). Привлеченные к делу за один рабочий день до предварительного судебного заседания ООО «Кубань-Вино» и ООО «Агрофирма «Южная», которые зарегистрированы и ведут деятельность в Краснодарском крае, не смогли ни ознакомиться с материалами дела, ни принять личное участие в судебном разбирательстве. Два ходатайства об отложении дела не были удовлетворены «без должных на то оснований». Заявленные по делу ходатайства о его передаче по подсудности в суд общей юрисдикции также были отклонены, на что группа «Ариант» подала апелляционную жалобу.

В разбирательстве 5 апреля судьей было принято решение рассматривать дело в закрытом судебном заседании — по версии защиты «Арианта», «без должных на то оснований». При этом после жалобы представителя Генпрокуратуры на слишком длительное изложение позиций участниками дела судьей был установлен регламент на выступление для каждого участника — не более трех минут. Сам же истец не был фактически ограничен по времени своего выступления — тем самым «судья лишила участников дела права на состязательность сторон и продемонстрировала явное предпочтение одному из участников дела, нарушила принцип равенства перед судом», указано в жалобе.

Резолютивная часть решения суда была оглашена 5 апреля в 17:55. Решение в полном объеме было изготовлено в субботу, 6 апреля, когда суд официально не работает, — объем документа (более 50 листов) и скорость его изготовления, по мнению защиты, прямо указывают на его готовность еще до проведения судебного разбирательства.

Представитель «Арианта» и другие участники дела ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица на стороне ответчиков владельца доли в «Арианте» Романа Кретова, указывая на то, что его права будут нарушены возможным судебным актом. Но судья даже не вынесла определение об отказе в виде отдельного судебного акта, чем лишила стороны возможности обжаловать этот отказ в вышестоящем суде.

Еще одна претензия защитников «Арианта» — судья не затребовала от Генпрокуратуры уточнение требований к каждому из ответчиков и расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. Представитель Генпрокуратуры сообщил суду, что ему сложно выделить индивидуально требования, и в нарушение судебной практики судья рассмотрела иск по неясным для всех ответчиков требованиям. В исковом заявлении истец указывал, что взыскивает сумму 105 млрд руб. — она, как следует из документа, равна дивидендам, которые заводы ЧЭМК выплатили подконтрольному Антиповым, Аристовым и Кретовым АО «УСМК» с 2015 по 2023 год. При этом в справках, приобщенных к делу 5 апреля, данные о финансовых операциях различаются. К примеру, в исковом заявлении указывались дивиденды за 2016 год в размере 1,05 млрд руб., а в справках за этот же год дивидендов нет вообще, указана сумма только по безвозмездным передачам — 510,5 млн руб. Но суд не учел значительные расхождения в доказательствах и «рассмотрел требования, исходя из недостоверных противоречивых данных, указанных в исковом заявлении», говорится в жалобе. «Без законных оснований по необоснованной просьбе Генпрокуратуры, фактически обходя механизм обжалования решения суда, судья обратила судебный акт к немедленному исполнению», — резюмируют защитники «Арианта».

Что говорят юристы

Приведенные заявителями нарушения относятся к процедурным аспектам рассмотрения иска, указывает адвокат, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Фактически это доводы для апелляционной жалобы, — рассуждает юрист. — Сам факт установления дисциплинарных нарушений со стороны судьи вовсе не обязательно должен влечь отмену судебного акта. Отменять или нет — это прерогатива судов апелляционной или кассационной инстанции. Эту процедуру обжалования ответчикам все равно предстоит пройти».

Нормы Арбитражного процессуального кодекса предусматривают ряд оснований для обжалования тех или иных действий судей, в частности, при подготовке принятия искового заявления, наложения ограничений или обеспечительных мер, которые могут явиться основанием для обжалования, отмечает юрист, судья в отставке Владимир Комсолев.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что, если доводы приводятся не только в жалобах по делу в апелляции, но и в обращении в Верховный суд, они могут преследовать цель обратить внимание общества и государства в целом на саму проблему предъявления подобных исков Генпрокуратурой: «И на то, как судебная система в целом реагирует, рассматривает и удовлетворяет такого рода иски, штампуя в небывалые для нашего правосудия сроки, как под копирку, одинаковые решения: игнорируя очевидные для большинства правоведов нарушения фундаментальных основ права и требований процессуального законодательства, прав участников судопроизводства».

«Практика рассмотрения исков Генпрокуратуры показывает стремительность таких производств, и это заставляет задуматься над качеством и объективностью итоговых решений. Все очень индивидуально, поскольку иски подаются по разным основаниям», — добавляет Горбунов.

«Некоторые из дел данной категории уже доходили до Верховного суда РФ, и он не находил оснований для их пересмотра, поэтому ожидать чуда от обращения представителей «Арианта» вряд ли стоит», — считает Учитель, напоминая, что Верховный суд нередко указывает в своих отказных определениях, что формальные процессуальные нарушения не могут являться основанием для отмены верного по сути судебного акта. «Поэтому Верховный суд, как высший судебный орган государства, должен издать соответствующие разъяснения по сути проблемы: каким образом следует применять нижестоящим судам нормы о сроках исковой давности, законодательство о противодействии коррупции, защите вещных прав добросовестных приобретателей имущества и о других вопросах по подобным искам Генпрокуратуры. И либо запретить произвольное применение нижестоящими судами таких норм, либо официально подтвердить применяемый сегодня судами подход», — резюмирует эксперт.