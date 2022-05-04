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Макс не исключил введения в Twitter платы для коммерческих пользователей

При этом соцсеть навсегда останется платной для обычных пользователей, заявил бизнесмен
Twitter TWTR $48,9 -0,77% Купить
Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС
Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС

Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил американский предприниматель Илон Маск, который близок к завершению сделки по приобретению соцсети.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — написал он в Twitter.

Маск купил Twitter за $44 млрд
Технологии и медиа
Илон Маск

25 апреля совет директоров Twitter одобрил соглашение о продаже компании Маску за $44 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов. Комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные проблемы будущего человечества, и обещал раскрыть «невероятный потенциал» соцсети.

Глава Twitter Параг Агравал сообщил сотрудникам компании, что ее будущее после закрытия сделки с Маском не определено. При этом Агравал отметил, что планов по увольнениям нет.

Для финансирования сделки Маск собрал $25,5 млрд от консорциума кредиторов, в том числе $12,5 млрд в виде кредитов под залог части принадлежащих ему акций Tesla, своего основного актива, сообщал CNBC. Маску, возможно, еще придется брать кредиты под залог своих активов, чтобы профинансировать сделку, отмечал телеканал.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Илон Макс Twitter соцсеть государственная комиссия
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