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Бизнес ,  
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WSJ узнала о планах Маска вернуть Twitter на биржу

Акции Twitter, которые перестанут обращаться на бирже после закрытия сделки по их выкупу, могут вскоре вернуться на биржу. Маск говорит инвесторам, что повторно выведет компанию на IPO через три года, выяснил WSJ
Twitter TWTR $48,96 -0,65% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Миллиардер Илон Маск говорит потенциальным инвесторам, что компания Twitter уже через несколько лет может вновь стать публичной, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам осведомленных источников издания, Маск, который недавно заключил соглашение о покупке Twitter и ищет готовых вложиться в сделку инвесторов, говорит, что планирует проведение IPO уже через три года.

Как отмечает WSJ, повторный вывод на биржу после полного выкупа акций возможен, однако обычно на это уходит больше времени — примерно пять лет. Это время нужно для того, чтобы реформировать компанию и вновь разместить акции на бирже.

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Фото:Shalan Stewart / Zuma / ТАСС

О том, что совет директоров Twitter заключил с Маском соглашение о продаже компании, стало известно 25 апреля. По условиям соглашения акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию, сумма сделки составит $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.

Комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные проблемы будущего человечества, и обещал раскрыть «невероятный потенциал» соцсети.

Для финансирования сделки Маск собрал $25,5 млрд от консорциума кредиторов, в том числе $12,5 млрд в виде кредитов под залог части принадлежащих ему акций Tesla, своего основного актива, сообщал CNBC. Маску, возможно, еще придется брать кредиты под залог своих активов, чтобы профинансировать сделку, отмечал телеканал.

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Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.

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Фото:Shutterstock

Twitter — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, фото и видео, начавшая работу в 2006 году. В 2013 году компания вышла на IPO. По данным портала Statista.com на январь 2022 года, больше всего пользователей у Twitter в США (76,2 млн), Японии (58,9 млн), Индии (23,6 млн), Бразилии (19 млн), Индонезии (18,4 млн) и Великобритании (18,4 млн).

Накануне Маск заявил, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей. При этом для обычных пользователей соцсеть будет оставаться бесплатной, пообещал миллиардер.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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