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Технологии и медиа ,  
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Медведев счел, что Twitter не станет «снова демократичным» при Маске

Соцсеть покупает американский бизнесмен Илон Маск. Он обещал сделать Twitter платформой с соблюдением свободы слова и внедрить механизмы защиты от спам-ботов с целью поддержки демократии
Twitter TWTR $51,95 +6,92% Купить
Фото: Jed Jacobsohn / AP
Фото: Jed Jacobsohn / AP

Twitter не станет демократичной социальной сетью после продажи другому владельцу, написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram. Накануне американский бизнесмен Илон Маск заключил с Twitter соглашение о покупке соцсети за $44 млрд.

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. <...> Никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции😂», — написал Медведев.

По его словам, это связано с тем, что правила существования социальных сетей теперь определяют не только владельцы, но и настроения в государстве, где они зарегистрированы.

Маск купил Twitter за $44 млрд
Технологии и медиа
Илон Маск

В начале марта одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2% стал основатель автоконцерна Tesla и космической корпорации Space X Илон Маск. 14 апреля он предложил выкупить все акции компании за $41,39 млрд (по $54,20 за акцию), чтобы сделать Twitter платформой, которая будет соблюдать принципы свободы слова по всему миру. Маск отмечал, что она нужна для функционирования демократии.

Сначала Twitter использовал тактику «отравленной пилюли», чтобы не допустить нежелательного поглощения. Совет директоров пытался включить Маска в свой состав, но бизнесмен отказался, так как не смог бы увеличить долю выше 14,9%.

Reuters узнал об ответе главы Twitter на вопрос о будущем при Маске
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Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

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21 апреля Илон Маск подал новую заявку на покупку соцсети с возможностью тендерного предложения о выкупе акций Twiter. Он заявил, что обеспечил долговое финансирование в размере $46,5 млрд. Из них $25,5 млрд предоставили Morgan Stanley Senior Funding, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Mizuho Bank и BNP Paribas. После этого Twitter решил рассмотреть предложение.

Накануне компания сообщила, что заключила соглашение с Маском о приобретении соцсети за $44 млрд. После завершения сделки Twitter станет частной компанией, а акционеры получат по $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Сделка должна быть закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов.

После новостей о соглашении Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где пользователи обсуждают жизненно важные вопросы будущего человечества. Он написал в соцсети, что хочет дополнить ее новыми функциями и алгоритмами для борьбы со спам-ботами, провести аутентификацию пользователей для повышения доверия.

CNBC узнал, что в Белом доме опасаются возвращения Трампа в Twitter
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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Пользователи Twitter начали интересоваться, снимет ли соцсеть при Маске вечную блокировку, которую компания наложила на бывшего президента США Дональда Трампа после беспорядков его сторонников из-за победы Джо Байдена на выборах.

Трамп выразил надежду на то, что Маск улучшит Twitter, передавал Fox News. При этом он заявил, что не будет возвращаться в Twitter, а останется в своей соцсети Truth Social.

Между тем советники Байдена начали волноваться, что Трамп и другие республиканцы, которым запретили пользоваться Twitter из-за резких высказываний, могут вернуться в соцсеть. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники. Чиновники Белого дома сочли, что они будут распространять дезинформацию перед президентскими выборами 2024 года.

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Жанна Антохина
Дмитрий Медведев Twitter Илон Маск
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Актуальные инвестиционные идеи
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