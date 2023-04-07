В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вейпов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
WSJ сообщила об изучении США мер против «Лаборатории Касперского» Технологии и медиа, 00:28
Нетаньяху поручил мобилизовать резервные роты полиции после теракта Политика, 00:26
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира Политика, 00:25
«Это мошенничество». Почему рухнули разработчики беспилотных авто в США Pro, 00:00
Аналитики сообщили о росте популярности курортов Башкирии и Сахалина Общество, 00:00
Как власти Великобритании заставили продать клуб АПЛ саудитам Спорт, 00:00
Путин поручил рассмотреть включение советских писателей в курс литературы Общество, 07 апр, 23:53
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
УПЦ опровергла данные о наличии гражданства России у митрополита Онуфрия Политика, 07 апр, 23:22
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вейпов Бизнес, 07 апр, 23:08
Канадского дипломата вызвали в МИД России из-за слов о Татарском Политика, 07 апр, 22:57
В Совфеде назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ Политика, 07 апр, 22:22
В Израиле произошло два нападения со стрельбой и наездом на пешеходов Общество, 07 апр, 22:20
FT узнала о поставке из Британии в Россию электроники на $1,2 млрд Политика, 07 апр, 21:59
Болельщики «Наполи» назвали первенца в честь Кварацхелии Спорт, 07 апр, 21:34
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Бизнес ,  
0 

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вейпов

В Госдуму внесли законопроект об ограничении оборота вейпов и жидкостей для них
Согласно документу, торговать вейпами нельзя будет на ярмарках, дистанционно и через автоматы. Купить их можно будет только в розничных магазинах, но демонстрировать такую продукцию на витринах запретят
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который ужесточает правила оборота вейпов и жидкостей для них в России.

Авторы инициативы — спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, вице-спикеры Ирина Яровая и Петр Толстой и другие. Последний написал в своем Telegram, что под документом подписались почти 400 депутатов.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает:

  • запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли». По словам Толстого, продавать их можно будет только в розничных магазинах;
  • запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних»;
  • запретить устанавливать скидки на вейпы и электронные сигареты;
  • запретить открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах;
  • ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств, запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Толстой пообещал, что «обязательно последуют и другие шаги», в том числе — ужесточение ответственности за нарушение закона.

В документе говорится, что его цель — «защита жизни и здоровья несовершеннолетних» от никотиносодержащей продукции. По словам авторов проекта, производители вейпов продвигают их как более безопасные альтернативы, однако «все больше исследований говорят о том, что риск для здоровья при курении вейпов сопоставим с таковым при курении традиционных сигарет». В 2021 году объем продаж электронных сигарет и жидкостей для заправки составил около 38 млрд руб., пишут они.

Читайте на РБК Pro
Расплата за «кэшбек»: как поправки в закон о языке ударят по бизнесу
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю
Как разговаривать с представителями трудовой инспекции

Володин накануне заявил, что поправки могут принять в первом чтении 11 апреля. Ранее он поручил подготовить предложения о запрете вейпов для несовершеннолетних думским комитетам по охране здоровья, вопросам просвещения и делам молодежи. Затем он обратился с призывом «спасать детей» к премьеру Михаилу Мишустину; тот заявил, что правительство рассмотрит предложение.

В 2020 году в России приняли закон, который ограничил курение электронных сигарет и кальянов в общественных места. С декабря 2022-го вступило в силу требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
вейп законопроект Госдума Вячеслав Володин
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Володин допустил принятие запрета на вейпы для детей в апреле
Общество
Мишустин ответил Володину на предложение запретить вейпы
Общество
Госдума одобрила законопроект о нормах провоза табака и вейпов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter