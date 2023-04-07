В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вейпов

В Госдуму внесли законопроект об ограничении оборота вейпов и жидкостей для них

Согласно документу, торговать вейпами нельзя будет на ярмарках, дистанционно и через автоматы. Купить их можно будет только в розничных магазинах, но демонстрировать такую продукцию на витринах запретят

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который ужесточает правила оборота вейпов и жидкостей для них в России.

Авторы инициативы — спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, вице-спикеры Ирина Яровая и Петр Толстой и другие. Последний написал в своем Telegram, что под документом подписались почти 400 депутатов.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает:

запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли». По словам Толстого, продавать их можно будет только в розничных магазинах;

запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних»;

запретить устанавливать скидки на вейпы и электронные сигареты;

запретить открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах;

ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств, запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Толстой пообещал, что «обязательно последуют и другие шаги», в том числе — ужесточение ответственности за нарушение закона.

В документе говорится, что его цель — «защита жизни и здоровья несовершеннолетних» от никотиносодержащей продукции. По словам авторов проекта, производители вейпов продвигают их как более безопасные альтернативы, однако «все больше исследований говорят о том, что риск для здоровья при курении вейпов сопоставим с таковым при курении традиционных сигарет». В 2021 году объем продаж электронных сигарет и жидкостей для заправки составил около 38 млрд руб., пишут они.

Володин накануне заявил, что поправки могут принять в первом чтении 11 апреля. Ранее он поручил подготовить предложения о запрете вейпов для несовершеннолетних думским комитетам по охране здоровья, вопросам просвещения и делам молодежи. Затем он обратился с призывом «спасать детей» к премьеру Михаилу Мишустину; тот заявил, что правительство рассмотрит предложение.

В 2020 году в России приняли закон, который ограничил курение электронных сигарет и кальянов в общественных места. С декабря 2022-го вступило в силу требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств.