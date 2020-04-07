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Бизнес ,  
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Бернар Арно впервые вошел в топ-3 ежегодного списка миллиардеров Forbes

Несколько месяцев назад состояние главы Louis Vuitton Moët Hennessy оценивали более чем в $100 млрд. С тех пор он заметно обеднел, однако все же смог потеснить Уоррена Баффета
Бернар Арно (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно впервые в истории вошел в первую тройку ежегодного списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Совокупное состояние Арно и его семьи эксперты Forbes при составлении рейтинга оценили в $76 млрд, что позволило французскому бизнесмену обойти главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ($67,5 млрд). В марте прошлого года состояние Арно Forbes оценивал в те же $76 млрд, а капитал Баффета — в $82,5 млрд.

Бернар Арно впервые вошел в тройку богатейших людей по версии Bloomberg
Бизнес

После публикации списка Forbes в 2019 году состояние Арно сильно увеличилось. Уже в июне эксперты агентства Bloomberg, использующие отличную от Forbes методику оценки активов, оценивали его более чем в $100 млрд. В ноябре 2019-го уже Forbes сообщил, что Арно с состоянием в $107 млрд обошел в изменяющемся в режиме реального времени списке главных богачей мира основателя Microsoft Билла Гейтса, а позднее Арно дважды выходил в лидеры списка, обгоняя основателя Amazon Джеффа Безоса.

Однако падение стоимости акций LVMH (с начала 2020 года подешевели примерно на 19%) привело к значительному уменьшению состояния Арно. Тем не менее в режиме реального времени Forbes оценивает его состояние в $85,2 млрд, также ставя его на третье место в списке богатейших людей мира. По оценке Bloomberg, Арно занимает в этом списке четвертое место, уступая Безосу, Гейтсу и Баффету, с состоянием в $72 млрд. По оценке агентства, с начала 2020 года Арно потерял $33,3 млрд, а Баффет — «всего» $16,4 млрд.

В опубликованный 7 апреля список миллиардеров Forbes включены 2095 человек, что на 58 меньше, чем годом ранее. Из списка выбыли 267 ранее входивших в него предпринимателей, чей бизнес в последнее время шел не очень хорошо, еще 21 человек покинул список в связи со смертью. Общее состояние членов списка Forbes оценивает в $8 трлн, что на $700 млрд меньше, чем в прошлой версии рейтинга.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Louis Vuitton, Бернар Арно
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