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Бизнес ,  
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В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

Это первая смена лидера рейтинга, который ведет журнал. По итогам прошлого года Bloomberg признал Бернара Арно лидером по росту доходов среди богатейших людей мира
Бернар Арно (Фото: Christophe Ena / AP)

Президент Louis Vuittonn Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира, который ведет журнал Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Речь идет о списке, отслеживающим изменение их состояний в режиме реального времени.

Состояние Бернара Арно и его семьи журнал оценивает в $117 млрд, в то время как Безоса — $115,6 млрд.

На третьем месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.

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Лидер меняется в списке впервые за 2020 год, отмечает русская редакция издания. Уменьшение состояние Безоса она объясняет падением котировок компании на 0,7% на торгах в пятницу, 17 января. Бумаги LVMH, напротив, выросли на те же 0,7%.

Bloomberg в конце 2019 года отмечал, что у Арно по итогам года состояние выросло больше, чем у других миллиардеров (всего за год он разбогател на $36,5 млрд, подсчитало агентство).

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Forbes, Джефф Безос, Бернар Арно
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