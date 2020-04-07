Кто вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes. Фотогалерея
Журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2020 году его вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $113 млрд, потерявший по сравнению с прошлым годом $18 млрд. Состояние всех 2095 миллиардеров списка составило $8 трлн — на $700 млрд меньше, чем в прошлом году. Топ-10 богатейших людей мира — в фотогалерее РБК
Возраст: 56 лет
Состояние: $113 млрд
Изменение за год: минус $18 млрд
Возраст: 65 лет
Состояние: $98 млрд
Изменение за год: плюс $1,5 млрд
Возраст: 71 год
Состояние: $76 млрд
Изменение за год: не изменилось
Возраст: 90
Состояние: $67,5 млрд
Изменение за год: минус $15 млрд
Возраст: 76
Состояние: $59 млрд
Изменение за год: минус $3,5 млрд
Возраст: 84
Состояние: $55,1 млрд
Изменение за год: минус $7,6 млрд
Возраст: 36
Состояние: $54,7 млрд
Изменение за год: минус $7,6 млрд
Возраст: 72
Состояние: $54,6 млрд
Изменение за год: плюс $10 млрд
Возраст: 71
Состояние: $54,4 млрд
Изменение за год: плюс $10 млрд
Возраст: 76
Состояние: $54,1 млрд
Изменение за год: плюс $9,8 млрд