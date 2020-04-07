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Кто вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes. Фотогалерея

Журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2020 году его вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $113 млрд, потерявший по сравнению с прошлым годом $18 млрд. Состояние всех 2095 миллиардеров списка составило $8 трлн — на $700 млрд меньше, чем в прошлом году. Топ-10 богатейших людей мира — в фотогалерее РБК
1. Джефф Безос, основатель Amazon
Фото: Mike Kane / Bloomberg

Возраст: 56 лет

Состояние: $113 млрд

Изменение за год:  минус $18 млрд

2. Билл Гейтс, основатель Microsoft
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Возраст: 65 лет

Состояние: $98 млрд

Изменение за год: плюс $1,5 млрд

3. Бернар Арно и семья, LVMH
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Возраст: 71 год

Состояние: $76 млрд

Изменение за год: не изменилось

4. Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Возраст: 90

Состояние: $67,5 млрд

Изменение за год:  минус $15 млрд

5. Ларри Эллисон, основатель Oracle
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Возраст: 76

Состояние: $59 млрд

Изменение за год:  минус $3,5 млрд

6. Амансио Ортега, основатель Zara
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Возраст: 84

Состояние: $55,1 млрд

Изменение за год:  минус $7,6 млрд

7. Марк Цукерберг, основатель Facebook
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Возраст: 36

Состояние: $54,7 млрд

Изменение за год: минус $7,6 млрд

8. Джим Уолтон, Walmart
Фото: Rick T. Wilking / Getty Images

Возраст: 72

Состояние: $54,6 млрд

Изменение за год: плюс $10 млрд

9. Элис Уолтон, Walmart
Фото: Rick T. Wilking / Getty Images

Возраст: 71

Состояние: $54,4 млрд

Изменение за год: плюс $10 млрд

10. Роб Уолтон, Walmart
Фото: Beth Hall / Bloomberg

Возраст: 76

Состояние: $54,1 млрд

Изменение за год: плюс $9,8 млрд

Теги: мультимедиа, Forbes, Джефф Безос, Билл Гейтс, Бернар Арно
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