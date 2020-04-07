Кто вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes. Фотогалерея

Журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2020 году его вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $113 млрд, потерявший по сравнению с прошлым годом $18 млрд. Состояние всех 2095 миллиардеров списка составило $8 трлн — на $700 млрд меньше, чем в прошлом году. Топ-10 богатейших людей мира — в фотогалерее РБК