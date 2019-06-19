Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

За прошедший день состояние владельца холдинга LVMH Бернара Арно увеличилось почти на $3 млрд, что позволило богатейшему человеку Европы войти в число «стомиллиардеров»

Бернар Арно (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам его экспертов, за прошедший день состояние Арно выросло почти на $3 млрд, до $100,4 млрд. Таким образом, общее число «стомиллиардеров» (centibillionaire, как называет их Bloomberg) в мире выросло до трех: ранее этого титула удостоились основатель Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.

С начала 2019 года состояние Арно благодаря росту стоимости акций LVMH (на 43%) выросло почти на $32 млрд, что позволило ему резко улучшить свое положение в рейтингах миллиардеров. В начале марта Арно впервые сумел войти в топ-3 рейтинга Bloomberg Billionaires Index, потеснив главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

С тех пор Арно заметно увеличил свой отрыв от Баффетта ($87,4 млрд) и приблизился к Гейтсу, состояние которого Bloomberg оценивает сейчас в $106 млрд. Лидерство в рейтинге уверенно удерживает Безос ($119 млрд).

По оценке Bloomberg, состояние Арно составляет сейчас более 3% от ВВП Франции.