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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Финансы ,  
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Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
За прошедший день состояние владельца холдинга LVMH Бернара Арно увеличилось почти на $3 млрд, что позволило богатейшему человеку Европы войти в число «стомиллиардеров»
Бернар Арно (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам его экспертов, за прошедший день состояние Арно выросло почти на $3 млрд, до $100,4 млрд. Таким образом, общее число «стомиллиардеров» (centibillionaire, как называет их Bloomberg) в мире выросло до трех: ранее этого титула удостоились основатель Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.

С начала 2019 года состояние Арно благодаря росту стоимости акций LVMH (на 43%) выросло почти на $32 млрд, что позволило ему резко улучшить свое положение в рейтингах миллиардеров. В начале марта Арно впервые сумел войти в топ-3 рейтинга Bloomberg Billionaires Index, потеснив главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

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С тех пор Арно заметно увеличил свой отрыв от Баффетта ($87,4 млрд) и приблизился к Гейтсу, состояние которого Bloomberg оценивает сейчас в $106 млрд. Лидерство в рейтинге уверенно удерживает Безос ($119 млрд).

По оценке Bloomberg, состояние Арно составляет сейчас более 3% от ВВП Франции.

Эксперты Forbes оценивают состояние Арно на 19 июня 2019 года в $97,3 млрд, что обеспечивает ему третье место в рейтинге миллиардеров журнала. Французский миллиардер уступает только Безосу ($156,2 млрд) и Гейтсу ($102,4 млрд).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Бернар Арно, Bloomberg Billionaires Index, Bloomberg
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