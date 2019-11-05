Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.
Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $107 млрд. Основатель Microsoft Гейтс — на третьей, его состояние журнал оценивает в $106,8 млрд.
На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).
В марте Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров. Тогда Арно оказался лишь на четвертом месте с $76 млрд, уступив Безосу ($131 млрд), Гейтсу ($96,5 млрд) и главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту ($82,5 млрд).