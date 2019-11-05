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Бизнес ,  
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Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции
Французский бизнесмен Арно стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обогнал Билла Гейтса; от главы Amazon Джеффа Безоса Арно отстает почти на $5,5 млрд
Бернар Арно (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $107 млрд. Основатель Microsoft Гейтс — на третьей, его состояние журнал оценивает в $106,8 млрд.

На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).

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В марте Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров. Тогда Арно оказался лишь на четвертом месте с $76 млрд, уступив Безосу ($131 млрд), Гейтсу ($96,5 млрд) и главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту ($82,5 млрд).

Месяц спустя Гейтс преодолел отметку в $100 млрд. В июне это удалось сделать и Арно. В середине лета Гейтс впервые за семь лет существования рейтинга занял третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). На второе место списка поднялся Арно с капиталом $107,6 млрд, обогнав Гейтса более чем на $200 млн.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Бернар Арно, Билл Гейтс, Forbes
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