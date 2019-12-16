Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

Вечером 16 декабря лидерство в рейтинге Forbes захватил французский бизнесмен и президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. Главе Amazon понадобилось несколько минут, чтобы вернуться на первую строчку

Джефф Безос (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

Примерно в 19:00 мск президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно вышел на первое место — его состояние достигло $109,6 млрд против $109,5 млрд у Безоса. Но уже через несколько минут француз уступил лидерство.

В аналогичном рейтинге Bloomberg Безос и Арно идут на втором и третьем месте: их состояние оценивается в $110 млрд и $103 млрд соответственно. Лидирует основатель Microsoft Билл Гейтс со $111 млрд. В рейтинге Forbes американский бизнесмен идет на третьем месте ($107,9 млрд).

В опубликованном в марте рейтинге миллиардеров Forbes состояние Арно оценивалось в $76 млрд, а Гейтса — в $96,5 млрд. Через месяц американец преодолел отметку в $100 млрд, в июне это удалось и Арно. Состояние француза выросло на несколько десятков миллиардов долларов благодаря росту курса акций LVMH более чем в два раза за последние несколько лет.