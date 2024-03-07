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Война санкций ,  
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Австрию и Raiffeisen посетит специалист по незаконным денежным потокам

Reuters: Австрию и Raiffeisen посетит специалист по незаконным денежным потокам
Сюжет
Война санкций
США отправят в Австрию эксперта по санкциям, занимающуюся незаконными денежными потоками. Она предупредит Raiffaisen и другие банки о риске отключения от долларовой системы за нарушения ограничительных мер против России
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Австрию посетит высокопоставленная сотрудница Казначейства США, занимающаяся незаконными денежными потоками, Анна Моррис, пишет Reuters со ссылкой на американское посольство в Вене.

Она предупредит власти страны и Raiffeisen Bank International об опасностях продолжения бизнеса в России, призовет остальные банки изучить свое присутствие на российском рынке и принять меры «по смягчению последствий». Кроме того, Моррис сообщит о новых решениях США, которые «повышают риски для банков» и призовет их «уберечь себя от торговли, связанной с российской военно-промышленным комплексом, иначе они рискуют быть отрезанными от финансовой системы США».

США сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны австрийских политиков и чиновников, которые встают на сторону Raiffeisen Bank. Публично Австрия поддерживает Украину, однако, как пояснили агентству несколько источников среди чиновников, Вена не желает полностью разрывать многолетние связи с Москвой, полагая, что восстановление отношений все ещё не исключено.

Один источник агентства рассказал, что российские власти желают, чтобы Raiffeisen Bank не уходил из страны из-за его роли в обеспечении международных платежей.

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Фото:Heinz-Peter Bader / Reuters

Российская «дочка» Райффайзенбанка — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. С весны прошлого года RBI работает над сценариями сворачивания российского бизнеса, рассматривая как продажу «дочки», так и вывод этого актива из состава группы (spin-off), тогда же компания сообщила о закрытии корреспондентских счетов всем российским банкам, кроме своей «дочки».

На кредитную организацию приходилось 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, указывала Financial Times. К концу 2023 года доля банка на российском платежном рынке сократилась на 50% от пиковых значений 2022 года, объем переводов вернулся на уровни до начала военной операции на Украине.

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Уйти с российского рынка сложнее, чем кажется, подчеркивали в МИД Австрии.

Российские власти называют санкции незаконными, нелегитимными, неэффективными и требуют их отменить.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Австрия Raiffeisen санкции США санкции ЕС Райффайзенбанк Казначейство США
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