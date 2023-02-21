Путин заявил, что простые россияне не пожалели лишившихся яхт за рубежом
Никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился имущества за рубежом, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, тех, кто считал Запад «тихой гаванью», там «просто ограбили».
«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, а в разговорах на кухнях припомнили тех, кто получил все после приватизации», — сказал Путин.
Президент признал, что каждый может выбирать, в том числе «тепленькие местечки за границей». Однако бизнесмены должны осознать, что для Запада они останутся «второсортными чужаками», несмотря на титулы «графов, пэров и мэров».
Путин обратился к предпринимателям, столкнувшимся с «волчьими повадками Запада»: «Я хочу, чтобы меня услышали те, кто пытается бегать с протянутой рукой: это бессмысленно».
В Кремле сравнивали замораживание активов российских бизнесменов в рамках западных санкций с «ограблением на Диком Западе». Российские предприниматели честно заработали на яхты и самолеты, которые были конфискованы, утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью смит-энд-вессона грабили путешественников», — отмечал он.