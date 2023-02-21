Путин: простые россияне не пожалели лишившихся яхт и дворцов за рубежом

Путин заявил, что простые россияне не пожалели лишившихся яхт за рубежом

Тех, кто считал Запад «тихой гаванью», там «просто ограбили». Бизнесмены должны понять, что для Запада они останутся «второсортными чужаками», несмотря на титулы «графов, пэров и мэров», убежден президент

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Никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился имущества за рубежом, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, тех, кто считал Запад «тихой гаванью», там «просто ограбили».

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, а в разговорах на кухнях припомнили тех, кто получил все после приватизации», — сказал Путин.

Президент признал, что каждый может выбирать, в том числе «тепленькие местечки за границей». Однако бизнесмены должны осознать, что для Запада они останутся «второсортными чужаками», несмотря на титулы «графов, пэров и мэров».

Путин обратился к предпринимателям, столкнувшимся с «волчьими повадками Запада»: «Я хочу, чтобы меня услышали те, кто пытается бегать с протянутой рукой: это бессмысленно».

В Кремле сравнивали замораживание активов российских бизнесменов в рамках западных санкций с «ограблением на Диком Западе». Российские предприниматели честно заработали на яхты и самолеты, которые были конфискованы, утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью смит-энд-вессона грабили путешественников», — отмечал он.