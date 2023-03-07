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Турецкий подрядчик продал акции оператора трассы Москва-Петербург

Турецкий подрядчик продал 10,5% в компании, эксплуатирующей трассу Москва — Петербург
На фоне ужесточения западных санкций турецкий IC Holding вышел из капитала компании «Магистраль двух столиц», которая получает плату за проезд по трассе Москва — Санкт-Петербург. Его долю получил гендиректор оператора дороги
Участок трассы М-11
Участок трассы М-11 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Турецкая IC Ictas вышла из капитала компании «Магистраль двух столиц», которая занималась строительством участка трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, а сейчас собирает плату за проезд по этой автодороге, следует из данных ЕГРЮЛ.

IC Ictas контролировала 10,5% в «Магистрали двух столиц» через компанию «Русмостстрой». С 3 марта владельцем этой доли стал Алексей Никифоров, гендиректор «Магистрали двух столиц». В ее пресс-службе пояснили, что продажа доли «Русмостстроя» связана с завершением строительства трассы. «Русмостстрой» входит в состав IC Ictas, которая была генеральным подрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева», добавили там. Строительство трассы было завершено еще в 2019 году, но ранее о планах по выходу турецкого подрядчика не сообщалось.

Сделка по продаже доли была денежной, но ее условия, в том числе цену, в пресс-службе «Магистрали двух столиц» не раскрыли. Выручка «Магистрали двух столиц» за 2021 год составила 671 млн руб. (убыток — 870 млн руб.), что почти на 15% меньше, чем в 2020-м. Чистые активы компании, согласно отчетности, составляют 75 млрд руб. Данные за 2022 год пока не раскрывались.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский оценивает сумму сделки минимум в 30–40 млн руб. Он не исключает, что продажа доли турецкого акционера могла быть связана и с возможным санкционным давлением. Наличие доли в компании на российском рынке может неблагоприятно сказаться на дальнейшей экспансии турецкого подрядчика на рынках других стран, полагает Жарский. РБК направил запрос в IC Holding, в который входит IC Ictas.

Чем известна IC Ictas

IC Ictas входит в турецкий холдинг IC Holding, который в 1969 году создал нынешний председатель совета директоров холдинга Ибрагим Чечен. Кроме строительства трассы Москва — Санкт-Петербург IC Ictas также участвовала в создании аэропорта Пулково и Западного скоростного диаметра в Петербурге. Компания также строит атомную электростанцию «Аккую» в Турции по заказу «Росатома». В августе 2022 года «Росатом» расторг соглашение с компанией из-за «многочисленных нарушений», но через месяц восстановил его. Кроме того, холдинг строил мост через Босфор в Турции, Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, генконсульство Турции в Нью-Йорке и другие проекты.

Какие акционеры остались у «Магистрали двух столиц»

«Магистраль двух столиц» в 2014 году подписала концессионное соглашение с госкомпанией «Автодор» о строительстве двух участков М-11. В целом компания отвечает почти за 140 км этой трассы: с 543-го по 684-й км — от Мясного Бора в Новгородской области до кольцевой автодороги, идущей вокруг Петербурга. Соглашение заключено на 27 лет.

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Общая стоимость строительства этих участков составила 77 млрд руб., в том числе почти 58 млрд руб. — объем государственного софинансирования. Общую стоимость всей трассы М-11 оценивали в 520 млрд руб. После окончания строительства в 2019 году «Магистраль двух столиц» стала отвечать за эксплуатацию этих двух участков трассы, она получает плату за проезд. Контракт действует до 2041 года.

Изначально основными акционерами компании были структуры «ВТБ Капитала» (60%) и французской Vinci Concessions (40%). Но при такой структуре собственности европейские банки не смогли бы финансировать проект из-за санкций ЕС, под которыми уже с 2014 года оказался банк ВТБ, писали «Ведомости». Поэтому во время переговоров о закрытии сделки по финансированию проекта пришлось менять структуру собственности: тогда доля ВТБ снизилась ниже контроля, а «дочка» IC Ictas «Русмостстрой» получила 10,5%. Но с тех пор западные санкции только ужесточились — в день начала спецоперации России на Украине, 24 февраля 2022 года, ВТБ внесли в блокирующий список Минфина США — SDN.

В пресс-службе Vinci Concessions, которая сохранила 40% «Магистрали двух столиц», сообщили, что компания не была участником сделки по продаже доли IC Ictas, не должна была ее согласовывать и не обладает информацией о сделке.

Vinci Concessions входила в холдинг Vinci. В годовом отчете компании за 2022 год указано, что стоимость ее активов в России списана до нуля. Кроме доли в «Магистрали двух столиц» Vinci владеет также половиной Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), которая создавалась как совместное предприятие с «Мостотрестом» Аркадия Ротенберга. Сейчас СЗКК входит в группу «Нацпроектстрой» Ротенберга и группы ВЭБ. В Vinci Concessions сообщили, что сейчас у компании нет планов по выходу из активов в России.

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев.

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Строительство дороги М-11 Москва — Петербург М-11 Турция платные дороги
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