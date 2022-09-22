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Прежний подрядчик АЭС «Аккую» в Турции вернется в проект

Строительная площадка АЭС &laquo;Аккую&raquo;
Строительная площадка АЭС «Аккую» (Фото: Global Look Press)

Экс-подрядчик строительства АЭС «Аккую» в Турции IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. вернется к работам на станции и займется всеми блоками, кроме первого. Об этом говорится в сообщении «Аккую Нуклеар» (проектная компания, «Росатому» принадлежит 99,2%).

Генподрядчиком по первому энергоблоку и всем сопутствующим постройкам останется TSM Enerji Insaat Sanayi Limited Sirketi, с которой структура «Росатома» заключила контракт после расторжения контракта с IC Ictas. В свою очередь, IC Ictas в рамках совместного предприятия с российским холдингом «Титан-2» займется строительством второго, третьего и четвертого энергоблоков.

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Строительная площадка АЭС &laquo;Аккую&raquo;

Договор о сотрудничестве между «Титан-2» (входит в «Росатом») и IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. был заключен в 2019 году. В том же году состоялось подписание EPC-контракта совместной компании с заказчиком работ — «Аккую нуклеар».

В конце июля стало известно, что «Аккую Нуклеар» прекратила сотрудничество с IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Причина прекращения сотрудничества не была названа.

Турецкий подрядчик назвал действия российской стороны неправомерными. «Заказчик проекта Akkuyu Nükleer A.Ş. письмом, направленным 26 июля 2022 года, расторг контракт между сторонами несправедливо, статус генерального подрядчика Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. в проекте был прекращен неправомерно», — говорилось в июльском заявлении IC İçtas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., поступившем в РБК.

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция, сооружаемая в республике. Соглашение между Россией и Турцией было подписано в мае 2010 года. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Строительство четвертого энергоблока началось 21 июля.

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