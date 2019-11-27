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Общество ,  
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Владимир Путин открыл трассу Москва — Санкт-Петербург. Фоторепортаж
Президент России Владимир Путин открыл платную трассу M11 «Москва — Санкт-Петербург». Магистраль, которая строилась семь лет, получила название «Нева». Как прошло открытие — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Строительные работы на платной магистрали Москва — Санкт-Петербург были завершены в начале ноября
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
На торжественное открытие приехал президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Дорога строилась с 2012 года
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Путин поручил продолжить работу по обустройству автострады пунктами отдыха, питания и заправочными станциями
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Стоимость проезда составит​ как минимум 1,5 тыс. рублей
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Независимый член наблюдательного совета банка ВТБ, вице-президент и старший директор VINCI Ив Тибо Де Сильги (слева) и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Последний участок по концессии строило ООО «Магистраль двух столиц», созданное «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Министр транспорта Евгений Дитрих (справа), президент Владимир Путин и председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Протяженность трассы — 669 км. Проезд по ней занимает не более пяти часов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Президент Владимир Путин и министр транспорта Евгений Дитрих
Теги: мультимедиа, Владимир Путин, «Москва – Санкт-Петербург»
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