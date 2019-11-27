Президент России Владимир Путин открыл платную трассу M11 «Москва — Санкт-Петербург». Магистраль, которая строилась семь лет, получила название «Нева». Как прошло открытие — в фоторепортаже РБК

Строительные работы на платной магистрали Москва — Санкт-Петербург были завершены в начале ноября На торжественное открытие приехал президент России Владимир Путин Дорога строилась с 2012 года Путин поручил продолжить работу по обустройству автострады пунктами отдыха, питания и заправочными станциями Стоимость проезда составит ​ как минимум 1,5 тыс. рублей Независимый член наблюдательного совета банка ВТБ, вице-президент и старший директор VINCI Ив Тибо Де Сильги (слева) и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Последний участок по концессии строило ООО «Магистраль двух столиц», созданное «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways Министр транспорта Евгений Дитрих (справа), президент Владимир Путин и председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко Протяженность трассы — 669 км. Проезд по ней занимает не более пяти часов Президент Владимир Путин и министр транспорта Евгений Дитрих