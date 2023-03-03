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Война санкций ,  
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Минюст Украины захотел изъять в пользу государства «активы Ротенбергов»

Минюст Украины подал иск об изъятии «активов Аркадия и Игоря Ротенбергов»
Ротенберги и их партнеры, бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, находятся под украинскими санкциями. По мнению Минюста Украины, Аркадию Ротенбергу принадлежит ТЦ в Киеве ориентированной стоимостью $180 млн
Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Министерство юстиции Украины подало иск, чтобы изъять находящиеся в стране активы, якобы принадлежащие бизнесменам Игорю и Аркадию Ротенбергам, а также Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Исковое заявление подано в рамках применения закона «О санкциях», говорится в сообщении. Украинский Минюст просит изъять в пользу государства 100% доли уставного капитала ООО «Авангард-Виларти» и 66% доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».

Украинское издание «Факты» пишет, что «ИС «Лыбидь», владеющее киевским торговым центром Ocean Plaza, принадлежит фирме «Авангард-Виларти». В заметке утверждается, что в 2022 году 67% принадлежащих российским собственникам корпоративных прав в «ИС Лыбидь» передали под контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА). «Зеркало недели» в прошлом июле утверждало, что Аркадий Ротенберг через «ИС Лыбидь» владеет Ocean Plaza. Стоимость ТЦ, по оценке «Экономической правды», составляет $180 млн.

РБК направил запрос представителю Ротенбергов.

Аркадий и Игорь Ротенберги (Forbes оценивал их состояния в $1,7 млрд и $950 млн соответственно) находятся под санкциями западных стран и Украины.

Киев также ввел санкции против их партнеров — Александра Скоробогатько (состояние $2,5 млрд по версии Forbes) и Александра Пономаренко (Forbes оценивает его капитал в $1,9 млрд). Последний попал под санкции ЕС в феврале 2022 года и после этого решил покинуть пост председателя совета директоров аэропорта Шереметьево.

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При участии
Тимофей Дзядко
Аркадий Ротенберг Игорь Ротенберг Александр Пономаренко конфискация имущества Украина
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