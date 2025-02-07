В АТОР оценили поток россиян в Европу в 2024 году
За 12 месяцев 2024 года число поездок россиян в Европу составило 1,4 млн, учитывая наземный и авиатранспорт через стыковочные рейсы в третьих странах. Такую оценку предоставили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в 10 раз. В тот год россияне на самолетах и машинах посетили страны ЕС 14,37 млн раз.
Попасть в Европу россиянам стало сложнее после того, как ЕС после начала в феврале 2022 года российской специальной военной операции на Украине закрыл небо для российских самолетов. Кроме этого, в сентябре 2023 года Еврокомиссия запретила въезжать в страны ЕС машинам с российскими номерами, приравняв их к запрещенному импорту. Помимо этого, соседние с Россией европейские страны прекратили выдавать россиянам туристические визы и закрыли въезд туристам с шенгенскими визами других стран. У стран ЕС, которые принимают заявления россиян на туристические визы, получить их стало сложнее и дороже. В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией.
Сколько россиян прилетели в Европу на самолетах
После 2022 года россиянам приходится добираться на стыковочных авиарейсах не только в страны ЕС, но и на другие зарубежные курорты, указывают в АТОР. Посчитать таких туристов сложно, так как российская статистика погранслужбы ФСБ учитывает только выезд в транзитную страну, куда был вылет из России, а не конечный пункт маршрута. В свою очередь, национальная статистика зарубежных государств учитывает всех россиян — как прилетевших из России, так и из других стран стыковочными рейсами.
Аналитики АТОР, посчитав разницу статистики вылетов из России и данных о въезде россиян в 25 популярных туристических странах (на них приходится основной выездной турпоток из России), определили число транзитных поездок. Так, в 2024 году объем транзитного потока россиян на стыковочных рейсах составил примерно 1,8 млн поездок. Из них около чуть более 1,3 млн пришлись на Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Мальдивы, Шри-Ланку, Японию, Южную Корею. Оставшиеся 0,5 млн поездок, по оценкам АТОР, пришлись на страны Евросоюза и Великобританию. Оценочно, еще не менее 0,1 млн россиян вылетали в Европу из других стран (через не вошедшие в расчеты по списку топ-25 страны Закавказья, Средней Азии и пр.).
Таким образом, всего в 2024 году россияне посетили Европу на самолетах через третьи страны около 0,6 млн раз. Этот показатель, по оценкам АТОР, практически не изменился по сравнению с 2023 годом. Поток остается стабильным, потому что в основном в европейские страны едут люди, у которых есть там недвижимость, к родственникам или на учебу, пояснили в АТОР. Классических туристов, которые бронируют туры с гостиницами, крайне мало. Для сравнения: в 2019 году россияне совершили в Европу на самолетах в 16 раз больше поездок — 9,83 млн.
Основной хаб, откуда россияне летят в страны ЕС и Великобританию, — Турция, предполагают аналитики АТОР. Через нее россияне в 2024 году совершили две трети перелетов в страны ЕС, а еще около 200 тыс. поездок были через другие пересадочные хабы (например, в ОАЭ, Сербии, Марокко, а также странах Закавказья и СНГ), предположили в АТОР.
Как россияне пересекали наземную границу с ЕС
В 2024 году, по оценке АТОР, россияне пересекли границу с ЕС наземным транспортом 0,8 млн раз. Это на 6% меньше, чем в 2023-м. Аналитики делали расчеты на данных российской погранслужбы ФСБ, исключив железнодорожный транзит в Калининградскую область и обратно. Также в анализе не учитывался персонал транспортных средств (водители коммерческого автотранспорта, поездные бригады).
В страны ЕС россияне в 2024 году выезжали через наземные пункты пропуска с Литвой, Латвией, Польшей, Эстонией и Норвегией.
- Самое большое количество поездок было в Эстонию. Туда россияне въехали 510 тыс. раз (из них 70 тыс. на авто и 440 тыс. пересекли границу в пешем порядке). Это на 10% меньше относительно 2023 года.
- Единственная страна, число поездок в которую в 2024 году выросло, — Польша. Через польскую границу россияне в прошлом году совершили 209 тыс. поездок (из них 205 тыс. на авто и 4 тыс. в пешем порядке). Этот показатель на 32% больше к 2023 году (158,5 тыс. въездов на автомобилях).
- В Литву граждане России въехали 54 тыс. раз (из них 20 тыс. на авто и 34 тыс. пешком). Это на 12% меньше к 2023 году — 61,8 тыс. въездов.
- В Латвию из России было совершено 32 тыс. поездок (22 тыс. через границу на авто и 10 тыс. пешком). В 2023 году таких визитов было на 40% больше — 45,2 тыс.
- В Норвегию россияне в 2024 году выезжали 16 тыс. раз на автомобилях. Это на 30% меньше, чем в 2023 году (24 тыс. поездки).
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