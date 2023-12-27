МИД сообщил об отмене упрощенного получения виз в России европейцами

Теперь европейцы оплачивают полную сумму визового сбора. Это последствие вступления в силу закона, который стал ответной мерой на ужесточение странами Европы визового режима для россиян в прошлом году

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 25 декабря жители европейских стран обязаны оплачивать полную сумму визового сбора с учетом надбавок в зависимости от кратности и срочности визы при въезде в Россию, сообщил МИД страны.

Это произошло в связи со вступлением в силу закона о приостановке действия режима упрощенной выдачи виз гражданам стран ЕС, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна.

«Указанный нормативный правовой акт был подготовлен МИД России по поручению Правительства Российской Федерации в качестве ответной меры на резолюцию Совета ЕС о полном приостановлении действия Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

При этом Россия сохранит возможность упрощенного оформления виз для предпринимателей, школьников, студентов, аспирантов, лиц, участвующих в научной, культурной, спортивной деятельности и некоторых других, добавили в МИДе.

Соглашение между Россией и ЕС об упрощении взаимной выдачи виз гражданам было подписано 25 мая 2006 года. Россия ратифицировала документ 7 марта 2007 года, он вступил в силу 1 июня того же года. Он предусматривает упрощение порядка выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан.

ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября прошлого года. В качестве последствий этого в Совете ЕС называли увеличение визового сбора с €35 до €80, появление необходимости предоставлять дополнительные документы, увеличение времени оформления визы и ужесточение правил выдачи многократных виз. К ужесточению визового режима в то же время присоединились и перечисленные в сообщении МИД России страны.

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Проект документа с ответными мерами власти начали рассматривать этой осенью. В пояснительной записке к нему в Госдуме говорилось, что «стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза».