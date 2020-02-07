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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Сафмар» начал поставлять топливо на АЗС российских компаний в Белоруссии

Речь идет о заправках компаний ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Татнефть» и «Роснефть». Они начали испытывать трудности со снабжением топливом из-за отсутствия договора о поставках российской нефти в Белоруссию
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АЗС российских нефтяных компаний, которые расположены на территории Белоруссии и испытывают недостаток поставок, начали закупку топлива у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Белоруссии у компаний группы «Сафмар», — заявил он.

По его словам, речь идет о поставках на АЗС компаний «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть».

«Сафмар» получает нефтепродукты от процессинга на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (поставляет нефть, платит комиссию за переработку и получает нефтепродукты. — РБК)», — заявил РБК источник, близкий к группе.

По его словам, НПЗ и «Сафмар» продают нефтепродукты в небольшом объеме белорусским АЗС российских компаний — «Газпром нефти», ЛУКОЙЛу, «Роснефти» и «Татнефти».

РБК направил запрос в «Сафмар». Представитель ЛУКОЙЛа не ответил на запрос РБК.

«Сафмар» начал поставки нефти на Мозырский НПЗ
Экономика

АЗС российских компаний в Белоруссии начали испытывать трудности со снабжением топливом на фоне отсутствия договора о поставках российской нефти в республику. Осенью и в декабре прошлого года Москва и Минск провели несколько раундов переговоров о поставках российской нефти, которая является основным сырьем для белорусских НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за границу. В итоге сторонам не удалось заключить контракт взамен соглашения, срок действия которого истек 1 января. Основной причиной стал спор о цене на нефть.

9 января источник, знакомый с контрактными обязательствами «Сафмара», заявил РБК, что группа готова ежеквартально поставлять в Белоруссию в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге. Спустя пять дней источник РБК, близкий к «Сафмару», сообщил, что компания начала поставки нефти на Мозырский НПЗ в Гомельской области Белоруссии.

«Татнефть» вслед за «Сафмаром» подала заявку на поставки нефти Белоруссии
Бизнес

Поставки на Новополоцкий НПЗ, который расположен в Витебской области, начались еще 4 января. Тогда в «Белнефтехиме» заявили, что договорились с двумя российскими компаниями о поставках нефти, закупаемой по цене без премии. Позже стало известно, что соглашение с белорусской компанией заключили «РуссНефть» и «Нефтиса», которыми владеет «Сафмар».

Накануне, 6 февраля, представитель «Сафмара» сообщил РБК, что в общей сложности компании группы, в том числе «РуссНефть», в течение января поставили 500 тыс. т сырья. Таким образом, в минувшем месяце нефть из России в Белоруссию поставлял только «Сафмар». В феврале компании группы планируют поставить в республику еще около 450 тыс. т. При этом по межправительственному соглашению 2017 года до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти каждый год.

Авторы: Алина Фадеева, Михаил Юшков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Сафмар», АЗС, Белоруссия
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