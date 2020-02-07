«Сафмар» начал поставлять топливо на АЗС российских компаний в Белоруссии
АЗС российских нефтяных компаний, которые расположены на территории Белоруссии и испытывают недостаток поставок, начали закупку топлива у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.
«Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Белоруссии у компаний группы «Сафмар», — заявил он.
По его словам, речь идет о поставках на АЗС компаний «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть».
«Сафмар» получает нефтепродукты от процессинга на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (поставляет нефть, платит комиссию за переработку и получает нефтепродукты. — РБК)», — заявил РБК источник, близкий к группе.
По его словам, НПЗ и «Сафмар» продают нефтепродукты в небольшом объеме белорусским АЗС российских компаний — «Газпром нефти», ЛУКОЙЛу, «Роснефти» и «Татнефти».