«Сафмар» начал поставлять топливо на АЗС российских компаний в Белоруссии

Речь идет о заправках компаний ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Татнефть» и «Роснефть». Они начали испытывать трудности со снабжением топливом из-за отсутствия договора о поставках российской нефти в Белоруссию

АЗС российских нефтяных компаний, которые расположены на территории Белоруссии и испытывают недостаток поставок, начали закупку топлива у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Белоруссии у компаний группы «Сафмар», — заявил он.

По его словам, речь идет о поставках на АЗС компаний «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть».

«Сафмар» получает нефтепродукты от процессинга на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (поставляет нефть, платит комиссию за переработку и получает нефтепродукты. — РБК)», — заявил РБК источник, близкий к группе.

По его словам, НПЗ и «Сафмар» продают нефтепродукты в небольшом объеме белорусским АЗС российских компаний — «Газпром нефти», ЛУКОЙЛу, «Роснефти» и «Татнефти».