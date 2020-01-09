Компании группы «Сафмар» будут поставлять нефть в Белоруссию

Группа «Сафмар», в состав которой входят нефтяные компании «РуссНефть» и «Нефтиса», готова ежеквартально поставлять в Белоруссию в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге. Об этом сообщила РБК представитель «Сафмара».

При этом представитель «Сафмара» заверила, что обязательства по внутренним и другим внешним контрактам тоже будут выполнены.

«Добыча нефти компаниями группы «Сафмар» в 18 млн т позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику», — сообщила собеседник РБК.

РБК направил запрос представителю вице-премьера Дмитрия Козака Илье Джусу.

Общий объем поставок нефти от «Сафмара» в 2020 году может составить 3 млн т, что составляет восьмую часть от 24 млн т, которые, как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск намерен закупить у России в 2020 году.