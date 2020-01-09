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Компании группы «Сафмар» будут поставлять нефть в Белоруссию
Русснефть RNFT ₽544 -0,84% Купить

Группа «Сафмар», в состав которой входят нефтяные компании «РуссНефть» и «Нефтиса», готова ежеквартально поставлять в Белоруссию в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге. Об этом сообщила РБК представитель «Сафмара».

При этом представитель «Сафмара» заверила, что обязательства по внутренним и другим внешним контрактам тоже будут выполнены.

«Добыча нефти компаниями группы «Сафмар» в 18 млн т позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику», — сообщила собеседник РБК.

РБК направил запрос представителю вице-премьера Дмитрия Козака Илье Джусу.

Общий объем поставок нефти от «Сафмара» в 2020 году может составить 3 млн т, что составляет восьмую часть от 24 млн т, которые, как ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск намерен закупить у России в 2020 году.

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
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Осенью и зимой 2019 года руководство России и Белоруссии провело несколько раундов переговоров по поставкам российской нефти, являющейся основным сырьем для белорусских НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за границу. Последние в 2019 году переговоры Путина и Лукашенко по нефтяной проблематике прошли 31 декабря. Заключить контракт взамен действующего соглашения, которое истекало 1 января, в 2019 году сторонам так и не удалось. Основной причиной стал спор о цене на нефть.

Теги: «Сафмар», «Нефтиса», «РуссНефть»
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