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Бизнес ,  
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Дума приняла поправки об управлении имуществом недружественных стран

Дума закрепила право Путина вводить управление имуществом недружественных стран
Поправки закрепляют право президента вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран. До этого Путин передавал доли под управление Росимущества указами. Ведомству перешли доли в Danone и «Балтике»
Фото: duma
Фото: duma

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к федеральному закону от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», которые закрепляют право президента Владимира Путина вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Президент Российской Федерации вправе в качестве мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, вводить временное управление в отношении находящегося на территории Российской Федерации движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств, принадлежащих лицам недружественных иностранных государств ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных иностранных государств», — говорится в нем.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

В апреле Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому государство может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в ответ на действия недружественных стран по конфискации имущества российских компаний за рубежом. Тогда под временное управление Росимущества перешли российские активы крупнейших европейских инвесторов в электроэнергетике — немецкой Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежит Fortum Russia и Fortum Holding соответственно).

В июле президент передал ведомству доли в российской «дочке» французской компании Danone, а также в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg.

В сентябре под управление Росимущества отдана сеть типографий «Прайм Принт», печатавшая «Новую газету». Сеть принадлежит норвежской компании Amedia, но в прошлом году она передала типографии в доверительное управление главреду газеты Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом).

30 ноября Путин своим указом временно забрал у иностранных компаний управление аэропортом Пулково. Новым владельцем управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» вместо кипрской структуры Thalita Trading Limited станет ООО «Холдинг ВВСС».

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Персоны
Елена Чернышова
Госдума президент Имущество список недружественных стран
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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