Иностранных владельцев Пулково отстранили от управления. Что это значит

Президент подписал указ о передаче управления от иностранных владельцев Пулково российским юрлицам. Юристы сравнивают эту историю с изменениями в «Балтике» и Danone, но подчеркивают — этот кейс наиболее «цивилизованный»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

30 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, меняющий структуру владения управляющей компании аэропорта «Пулково» — «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС). У иностранных владельцев ВВСС будет временно изъято право на управление активом: право распоряжения их голосами будет временно передано российским юрлицам. Передача потребовалась «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ», возникшей из-за нарушения некоторыми иностранными юрлицами обязательств в связи с управлением активом, говорится в указе.

РБК разбирался, почему потребовалась такая схема и как это повлияет на деятельность второго по пассажиропотоку аэропорта страны (после Шереметьево).

Кто владеет аэропортом Пулково

Оператор аэропорта — «Воздушные ворота северной столицы» — на 100% контролируется кипрской компанией Thalita Trading. Конечными бенефициарами Thalita являются несколько компаний. В 2010 году ВВСС заключило соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с властями Петербурга и принадлежащим городу АО «Аэропорт «Пулково» (владеет самим имущественным комплексом аэропорта): оператор тогда на правах аренды на 30 лет получил терминалы порта, взяв обязательство реконструировать имущество. По условиям соглашения, ВВСС ежегодно выплачивают в пользу «Пулково» и Петербурга концессионный платеж. На момент передачи «Пулково» в концессию в 2010 году крупнейшими участниками ВВСС были структуры ВТБ (50%) и германской Fraport (35,5%), которая управляет международным аэропортом Франкфурт и участвует в управлении многих других международных авиагаваней, в том числе аэропортами Анталии (Турция) и Лимы (Перу).

В 2010–2014 годах ВВСС инвестировал в аэропорт €1,2 млрд, были построены новый международный пассажирский терминал площадью 145 тыс кв. м, пассажирский и грузовой перроны, гостиница и бизнес-центр на привокзальной площади, автостоянки. Как сообщали «Ведомости» в 2016 году, строительство финансировалось за счет займов участников консорциума. В феврале этого года участники концессии подписали новое соглашение: вторым этапом планируется дальнейшее развитие терминального комплекса вплоть до 2060 года (инвестиции оценивались в более чем 40 млрд руб.)

В сентябре 2022 года сообщалось, что «Пулково» наняло консультанта для оценки возможности признания COVID и антироссийских санкций основанием для отсрочки концессионного платежа со стороны ВВСС. Компания испытывала дефицит средств. В мае этого года стало известно, что оператор отложил до мая 2024 года эту выплату за 2021 и 2022 годы на сумму почти 3 млрд рублей.

С момента создания консорциума структура собственности Thalita Trading несколько раз менялась. В 2016 году Fraport продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala и Baring Vostok. На конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA — 24,99%.

Какие были планы у иностранных акционеров

Сразу после начала специальной военной операции России на Украине Fraport объявил о намерении выйти из капитала ВВСС. Но быстрый «выход» ограничивали условия концессионного контракта: в мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте заявил, что холдинг не сможет продать свои 25% как минимум до 2025 года. «Fraport, конечно же, сделает все, что в его силах, чтобы вернуть свои активы и избежать потерь в максимально возможной степени. В то же время мы полностью поддерживаем и уважаем применяемые и становящиеся все более суровыми [антироссийские] санкции. Однако из-за контрактных ограничений мы не сможем продать нашу долю до 2025 года», — говорилось в обращении Шульте к акционерам. На тот момент долю Fraport в Пулково он оценивал в €111 млн.

Но в сентябре 2023-его, глава ВТБ Андрей Костин анонсировал, что Fraport может определиться с параметрами продажи своего пакета до конца 2023 года:

«Выход Fraport [из капитала управляющей компании Пулково], немцы будут уходить. Они долго не хотели это делать, но приходится. Вопрос выхода <...> обсуждается».

В пресс-службе Fraport РБК в пятницу, 1 декабря лишь сообщили, что сначала должны проанализировать указ президента и выяснить, «что он означает для ведения бизнеса в Санкт-Петербурге». РБК также направил запрос в Катарский инвестиционный фонд QIА и в РФПИ. А также в пресс-службу российского правительства.

Как будет организована передача управления

Правительство создаст ООО «Холдинг ВВСС», которому передадут 100% долей ВВСС. Участниками нового ООО станут 14 компаний: его текущие иностранные бенефициары, а также «Бизнес Финанс» (16,79%), «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (8,22%) и «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» (2,33%).

В документе уточняется, что с момента создания нового холдинга прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками Thalita и включенным в перечень, определяемый правительством.

Основным моментом является временная передача двум российским юрлицам-участникам нового холдинга прав распоряжаться голосами, приходящимися на доли иностранных компаний: Голосами Fraport, катарского F3 Holding (принадлежит госфонду страны QIA) и кипрской Mevelida будет распоряжаться «ВВСС», голосами остальных иностранных участников, входивших в консорциум с РФПИ, — «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7».



Права могут быть восстановлены по заявлению иностранцев, при условии заключения корпоративных договоров с другими участниками общества и при взятии на себя обязательств соблюдать российское законодательство, следует из указа.

Что о схеме договорят юристы

Опрошенные РБК юристы сравнивают изменения корпоративной структуры в УК Пулково с другими недавними кейсами передачи управления над иностранными активами в России — например, с Carlsberg и Danone. «В случае с Пулково предлагается более мягкий и гуманный по отношению к инвесторам вариант изменения корпоративной структуры. В указе прямо говорится, что делается это, в том числе, в целях сохранения прав акционеров», — отмечает партнер NSP Роман Макаров.

«Это пример одного из наиболее цивилизиванных способов передачи контроля над стратегическими предприятиями, которые мы видим в настоящее время. Во-первых, согласно указу, данные действия носят временный характер. Во-вторых, иностранные участники формально сохраняют долю в капитале, пусть и со значительными ограничениями, касающимися права голоса. Но и эти голоса они могут вернуть», — соглашается партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде. Данная мера выглядит скорее как компромисс, нежели окончательная передача активов в госкорпорации, добавляет она.

Руководитель корпоративной практики коллегии адвокатов Delcredere Денис Юров предполагает, что схема потребовалась, чтобы разблокировать управление ВВСС, поскольку сейчас у этого общества единственный участник — кипрская компания: «принятие решений в ней может быть затруднено или вовсе невозможно». Также это может быть необходимо для решения вопроса с полученным заемным финансированием — вместо него теперь предоставлены доли в «Холдинге ВВСС», добавляет юрист.

«Основным мотивом могут быть текущие проблемы в корпоративном управлении, а также подготовка площадки для изменений в составе участников. Кипр — член ЕС, применяет санкции и считается «недружественным» государством. Для Пулково это приводит к невозможности принятия на уровне Кипра корпоративных решений, а также к совершению сделок с акциями холдинга. Любая подобная активность будет блокироваться иностранными участниками, директорами и контролирующими органами. В такой патовой ситуации некоторые компании принимают решение о редомициляции в Россию. По сути, указ реализовал такую редомициляцию индивидуально в отношении конкретной компании», — поясняет РБК старший юрист АБ КИАП Роман Суслов. При этом по внешним признакам сохранился состав прямых и косвенных участников группы, добавляет он. О «параличе в корпоративном управлении на уровне кипрской компании» сказал и Роман Макаров из NSP. Он добавляет, что такая схема выбрана в связи со стратегической важностью воздушной гавани и «большого количества уважаемых акционеров из дружественных стран».

Сергей Крохалев, партнер практики корпоративного права/слияний и поглощений «Меллинг, Войтишкин и Партнеры», считает, что такой подход выбран из-за сложной структуры проекта государственно-частного партнерства и намерения сохранить действие соглашения о ГЧП по аэропорту. «Нужно было решить вопросы с обязательствами по договорам займа, а также специально отрегулировать налоговые последствия, исключить необходимость регуляторных согласований в связи со сменой владельца компании, чтобы перевести контроль голосов на российских владельцев максимально быстро», отмечает юрист. В данной ситуации власти, видимо, не хотят отбирать права «иностранцев» через суд, что грозило бы прекращением работы предприятия.

Что будет дальше

В пресс-службе «Пулково» РБК сказали, что рассчитывают на восстановление механизмов корпоративного управления, чтобы продолжить операционную деятельность и проекты по расширению. Аэропорт сейчас стал вторым в России по пассажиропотоку: за 10 месяцев 2023 года обслужено 17,5 млн пассажиров. По итогам года оператор ожидает обслужить до 20 млн человек.

Сергей Крохалев из «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» обращает внимание на тот факт, что право собственности на доли в новой компании передано всем его действующим участникам, в том числе «недружественным» иностранцам, а право распоряжаться голосами — отдано конкретным российским юрлицам. Иностранцы, которые захотят вернуть голоса, должны будут принять обязательства, в том числе по корпоративным договорам.

Российские акционеры и акционеры из дружественных юрисдикций наверняка подадут заявки на восстановление прав, уверен Роман Макаров из NSP. Перед акционерами из недружественных юрисдикций встанет ряд вопросов: можно подать заявление и затем активно участвовать в деятельности аэропорта или оставаться пассивными, например, исходя из риска санкций. Или отказаться от конверсии прав и думать о продаже актива или судебной защите своих прав, заключает он.

Если не будут придуманы особые правила выход с рынка для Fraport, то он будет подчиняться общим критериям о получении согласия правкомиссии на выход иностранного участника, заключает Роман Суслов.