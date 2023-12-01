Власти забрали у иностранных компаний управление аэропортом «Пулково»

У иностранных компаний временно будет изъято право на управлением аэропортом «Пулково». Для этого правительство России создаст ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом, следует из указа президента России Владимира Путина.

Все 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы» передаются в собственность «Холдинга ВВСС».

Решение принято в связи с «угрозой национальным интересам и экономической безопасности» для России и недружественными действиями США и «примкнувших к ним иностранных государств» и международных организаций, говорится в указе.

Для этого:

правительство России создает ООО «Холдинг ВВСС»;

уставной капитал новой компании составит 169 млрд руб;

учредителем компании не будет являться правительство России.

участниками ООО «Холдинг ВВСС» будет 14 компаний: ООО «Бизнес Финанс» (16,79%), ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг (8,22%), ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» (2,33%), Fraport AG (25%), F3 Holding LLC (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar LTD (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership V (0,16%), Mevelida LTD (0,02%). Их доли выделены в целях "сохранения имущественных прав юридических лиц, косвенно владеющих долями в уставном капитале ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Управляет Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы». Она получила аэропорт в управление в 2010 году сроком на 30 лет, до 2040 года. Среди акционеров управляющей компании аэропорта — ВТБ, немецкий холдинг Fraport, инвестиционный фонд Катара QIA и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok (владеют по 25%).

После военной операции на Украине Fraport объявил о намерении выйти из капитала «Воздушных ворот Северной столицы», при этом холдинг предупредил, что концессионный контракт исключает продажу его доли. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте заявил о невозможности продать 25% в управляющей компании Пулково как минимум до 2025 года.

В сентябре глава ВТБ (владеет 25,1% Пулково) Андрей Костин сообщил, что Fraport может определиться с параметрами продажи 25% петербургского аэропорта Пулково до конца 2023 года.

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