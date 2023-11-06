Число выездов россиян за рубеж выросло за год на 20%

За девять месяцев этого года россияне совершили за рубеж на 20% больше поездок, чем год назад, сообщила ФСБ. Единственной европейской страной, которая вошла в десятку самых популярных направлений выезда, оказалась Финляндия

Туристы слушают экскурсию на русском языке в Храме Истины 24 сентября 2023 года в Паттайе, Таиланд (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

В январе—сентябре 2023 года граждане России совершили 21 млн поездок за рубеж, следует из статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. Количество выездов за границу в этом году оказалось на 20% больше, чем в январе—сентябре прошлого года — за тот период погранслужба зафиксировала 17,4 млн поездок.

В числе направлений, куда россияне, согласно статистике, чаще всего выезжали за девять месяцев 2023 года, оказались как страны ближнего зарубежья, так и популярные для отдыха страны — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд (учитывались поездки со всеми целями — как с туристическими, так и с деловыми, рабочими, частными, по учебе и т.д.).

Как считает погранслужба



Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения иностранными и российскими гражданами государственной границы по целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих. По методологии, если один и тот же гражданин за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

В лидерах по числу поездок — Абхазия и Турция. Поток россиян в Турцию в январе—сентябре этого года вырос по сравнению с прошлым на 29% — до 4,5 млн поездок. Заметно — на 64% в годовом выражении — увеличился поток из России в ОАЭ (1,2 млн поездок), а также в Египет — на 50% (919 тыс. поездок). Также в десятку самых посещаемых стран попали не входившие туда в прошлом году Таиланд и Китай.

Из стран ЕС в десятке популярных направлений поездок осталась только Финляндия. Эту страну граждане России за прошедшие девять месяцев посетили 507,9 тыс. раз — число поездок оказалось на 30% меньше, чем год назад. В январе-сентябре 2022 года Финляндия была на пятом месте среди самых посещаемых нашими соотечественниками стран (статистика зафиксировала 731,2 тыс. поездок), а в десятку из европейских стран входила также Эстония (536,5 тыс.). Но в прошлом году поток россиян в приграничные страны резко вырос после объявления в России частичной мобилизации в 20-х числах сентября: тогда по итогам третьего квартала почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию, а количество выездов россиян в страны СНГ побило пятилетний рекорд.

На фоне резкого увеличения потока в сентябре 2022 года Финляндия вслед за другими граничащими с Россией странами ЕС закрыла въезд для российских туристов, в том числе с шенгенскими визами, полученными в других странах. Сейчас въезд в страну разрешен россиянам в отдельных случаях — например, если они путешествуют на основании вида на жительство или долгосрочной национальной визы страны — члена ЕС, являются членами семьи Финляндии или другой страны ЕС, едут по работе, учебе, с деловой целью или на лечение, владеют в стране недвижимостью либо въезжают по особым причинам (например, гуманитарным или на похороны близкого родственника). Кроме этого, Финляндия, как и другие страны ЕС, ограничила число заявок на получение визы россиянами, а также увеличила сбор за оформление визы более чем в два раза — с €35 до €80. В сентябре этого года МИД Финляндии запретил въезжать в страну машинам с российскими номерами. Ограничение вступило в силу с 16 сентября 2023 года.

Подобный запрет ввели и другие европейские страны, имеющие с Россией сухопутную границу, — Эстония, Латвия, Литва, Польша и Норвегия — после того, как Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях. Аналогичные запреты для российских автомобилей действуют в Германии и Болгарии.

Куда чаще всего ездили российские туристы

В январе—сентябре 2023 года россияне выехали за рубеж с туристическими целями 7 млн раз — это на 49% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество турпоездок за границу из России составило 4,7 млн, следует из статистики. Выездной туризм, как организованный, так и самостоятельный, за год в среднем вырос на 15–30% в зависимости от страны, соглашается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. При этом участники рынка неоднократно обращали внимание, что статистика погранслужбы не всегда отражает конечные страны поездок, так как в ней не учтены поездки со стыковками. Пограничники считают посадочные талоны на прямые рейсы, указывала Ассоциация туроператоров России (АТОР): это означает, к примеру, что десятки тысяч туристов, которые летели в Таиланд с пересадкой через Дубай, попадали в статистику ОАЭ.

В числе наиболее популярных стран для туристических поездок у россиян традиционно оказались пляжные направления, такие как Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Так, граждане России в этом году вернули лидерство по числу поездок в Турцию за прошедшие девять месяцев 2023 года. Впрочем, значительную часть поездок из России в Турцию путешественники совершили не с целью отдыха, а для пересадки на транзитные рейсы в третьи страны. Например, этим летом около 500 тыс. россиян летали транзитными рейсами в другие страны через Стамбул, указывал Горин. Аэропорт Стамбула стал хабом для российских путешественников, после того как ЕС в феврале 2022 года в ответ на военную операцию на Украине закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

Кратное увеличение числа поездок российских туристов по итогам прошедшей части года показал Таиланд. Число прямых въездов россиян в эту страну в январе—сентябре увеличилось в 19 раз — до 519 тыс. поездок (против 26 тыс. в прошлом году) после снятия ковидных ограничений и возобновления прямого авиасообщения между странами. Кроме этого, заметно нарастил турпоток Египет: число поездок россиян в эту страну с туристическими целями за год выросло в 1,5 раза — до 739,2 тыс. (против 490 тыс. в прошлом году). Это объясняется более доступным средним чеком на организованный отдых и проживание по сравнению с другими странами, пояснил Горин.

Число туристических поездок в ОАЭ, которые оказались второй по популярности страной выезда после Турции, за год выросло в 1,7 раза — до 922,5 тыс. Рост потока в ОАЭ связан с хорошей гостиничной базой и увеличением числа прямых авиаперелетов в эту страну из России, объясняет Горин. Впрочем, по его словам, в эту страну россияне часто отправляются с деловыми и частными поездками.

Несмотря на рост числа поездок с туристическими целями в страны СНГ, доля классических туристов в этих странах небольшая, и выделить их из общего потока въезжающих затруднительно, обращала внимание АТОР. Например, в январе—сентябре 2022 года, по оценке АТОР, доля россиян, приехавших отдохнуть в страны постсоветского пространства, составляла лишь около 10–25% потока.

Год назад, в сентябре 2022 года на фоне объявления в России частичной мобилизации, число выездов россиян в приграничные с Россией страны, в том число европейские, резко возросло. Тогда почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию, а количество выездов россиян в страны СНГ побило пятилетний рекорд. Так, с июля по сентябрь 2022 года россияне выехали за рубеж 9,7 млн — это на 1,2 млн больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но все же меньше рекордных показателей 2019 года, когда россияне совершили за рубеж 16,1 млн выездов.