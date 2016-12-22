СМИ узнали о планах создать единую логистическую систему на базе ГЛОНАСС

Единую транспортно-логистическую систему в России планируется создать на базе ГЛОНАСС. Соответствующее поручение дал Дмитрий Медведев после обращения к нему руководства РЖД и «Ростеха»

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Председатель правления РЖД Олег Белозеров и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратились к главе правительства с предложением передать акции АО «ГЛОНАСС» своим компаниям в пропорции 50 на 50. Также они допустили возможное участие в этой структуре РТИТС — оператора системы «Платон». В ответ Медведев поручил вице-премьерам Юрию Борисову и Максиму Акимову обсудить с госкорпорациями идею единой цифровой транспортно-логистической системы на базе ГЛОНАСС, сообщает газета «Коммерсантъ».

Предполагается, что новая система, создание которое предусмотрено программой «Цифровая экономика», позволит создать сервисы по контролю транзита экспортно-импортных грузов, снизить время прохождения транзитных грузов и ускорить интеграцию с сопредельными государствами, включая Казахстан, Белоруссию, Китай и страны Евросоюза.

Что касается технической стороны вопроса, то «Ростех» и РЖД предлагают оборудовать все грузовые вагоны электронными датчиками, которые заменят осмотрщиков. Одновременно на железной дороге появится система цифрового контрольного оборудования, которая позволит выявлять неисправности подвижного состава и формировать дополнительные информационные сервисы для грузоотправителей и операторов.

Помимо этого, предполагается введение системы обязательного страхования грузов как минимум для транзита.

Собеседник издания на рынке указал, что сейчас АО «ГЛОНАСС» не способно без бюджетного финансирования развивать коммерческие сервисы. По его словам, проблемы возникают из-за дороговизны установки оборудования и отсутствия собственной сети обслуживания. Другое мнение в конце апреля высказал Дмитрий Рогозин, который на тот момент был вице-премьером. Он указал, что компания готова перейти на самоокупаемость, отказавшись от бюджетного финансирования.

АО «ГЛОНАСС» на 100% принадлежит государству и является оператором государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) ЭРА-ГЛОНАСС, обеспечивающей оперативное получение, обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на дорогах России.